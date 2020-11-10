Лерос пояснив, чому побився із нардепом Юрченком у Раді. Відео
Парламентар звинуватив Юрченка у ксенофобії
Також він розповів, яку роль у конфлікті зіграв представник "Слуги народу" Тищенко
На підтвердження своїх слів Лерос показав відповідні кадри
Народний депутат України Гео Лерос заявив, що влаштував бійку зі скандальним колегою Олександром Юрченком у Верховній Раді через ксенофобські образи на свою адресу.
На YouTube-каналі він розповів про суть конфлікту, а також зазначив, що до цієї історії причетний і парламентар від "Слуги народу" Микола Тищенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ця істота всередині Ради до мене підбігла і почала на всі кулуари кричати провокаційні ксенофобські викрики, а потім накинулася на мене. Я нікому не дозволю цього, тому, звісно, я образити себе не дам", – сказав Лерос.
Крім того, він наголосив, що кадри з бійкою, які розлетілися мережею, зафільмував за допомогою нагрудної камери представника УДО саме Тищенко.
"У мене взагалі питання: чому УДОшник дозволяє якомусь Тищенку неофіційно знімати інформацію? Я офіційно звернувся до апарату Ради і отримав таке відео. Це Микола Тищенко інструктує Юрченка, що йому говорити на камеру, і знімає на свій телефон. Такі смішні", – розповів Лерос.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
суперечка між Леросом та Юрченком почалася під стінами парламенту 5 листопада.
Згодом в мережі з'явилося відео її продовження – конфлікт переріс у бійку вже в стінах Верховної Ради.
Пізніше Лерос прокоментував інцидент та звинуватив Тищенка у підбурюванні.
Нагадаємо, НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
17 вересня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру депутатові Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабаря Юрченко сяде у в'язницю.
18 вересня нардеп не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 млн гривень.
Юрченко, який підозрюється в корупції, вніс заставу в розмірі 3 мільйонів гривень і вийшов із СІЗО.
Крім того, він прийшов до Верховної Ради і заявив, що не має наміру складати мандат.
4 листопада з народного депутата Олександра Юрченка, якого САП і НАБУ підозрюють в отриманні хабаря, рішенням Вищого антикорупційного суду зняли електронний браслет.