Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос відреагував на його виключення зі складу фракції.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що його ніхто не зупинить і він буде боротися з "режимом".

"Ви можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати моє майно, але ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом у судах, парламенті, на вулицях, на сході і заході. Я буду серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю і скажуть вам: "Ні"", – зазначив нардеп.

Також Лерос подякував своїм колегам, які висловили йому підтримку.

Facebook Гео Лерос

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Рішення було ухвалене за результатами збору підписів.

Це сталося після того, як нардеп розкритикував дії нинішньої влади. Зокрема, він звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в тому, що той нібито є агентом Кремля.