"Коля, ми все заберемо!" Лерос оприлюднив резонансні плівки Тищенка-Комарницького

У четвер, 1 жовтня, народний депутат України Гео Лерос, як і обіцяв, опублікував записи розмов нібито заступника фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка і колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького.

Голоси, схожі на Тищенка і Комарницького, обговорюють тіньові схеми і публічну дискредитацію своїх опонентів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коля, ми все заберемо!"

Нібито Комарницький каже по телефону нібито Тищенку, що він не боїться кримінального переслідування.

"Такого у мене не було. Щоб якась собака бл*ть подивилася в нашу сторону бл*ть, а ми, бл*ть, по кутах розбіглися. Ніколи. Просто ніколи. Бл*ть, ну їм з нами не пощастило, братик... Вони не тих кусають. Все, Коль. Все заберемо. Ось ти подивишся", – обіцяє він.

За словами нібито Комарницького, "при нашій владі це все бл*ть вкрадено".

Далі нібито Комарницький нагадує нібито Тищенку про його бандитське минуле.

"Добре, що ми з тобою ще з того часу, так?.. Ні, ну дивися, слава Богу, що наш з нами. Тому що я переживав, щоб він не почав там, знаєш..." – зазначає він, ймовірно маючи на увазі главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Нібито Комарницький згадує про історію з вантами, які пропали з Подільсько-Воскресенського моста в Києві.

"Ну ти йому сказав, що ванти не знайшли? Ахах... Напиши, скажи, що все нормально. Сп*зджені ванти з моста не знайшли, бл*ть, добре заховали. Ха-ха-ха..." – просить він передати Єрмаку.

"Добре, що дійшло до Першого. Андрій підключився"

Іншу телефонну розмову нібито Комарницький веде з одним з народних депутатів про створення групи всередині фракції "Слуга народу".

"Групу, яка підтримує політику Першої людини, яка консолідована... Ти не зрозумів, там кіпіш,.. цієї справи, вона долетіла туди до Першого, слава Богу... Андрій включився", – розповів він.

Нагадаємо, раніше Тищенко заявив, що звинувачення Лероса в нібито підготовці замаху на нього – повна нісенітниця.

Чим відзначився Тищенко

Микола Тищенко є кумом голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Колишній глава ОП Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону говорив про істотний вплив Тищенка на президента Володимира Зеленського.

"Тищенко не просто моральний авторитет, а й візіонер. Він користується довірою суспільства, довірою менеджменту Офісу президента і самого президента", – заявив він.

Сам Тищенко відомий своїми курйозами. У травні 2019 року він взяв участь в розважальному шоу "Караоке на колесах", де під музику в машині станцював тверк.

Восени минулого року Тищенко осоромився через "формули Штайнмайера". Рішення конфлікту на Донбасі він спробував пояснити через "насос" і "гумову ляльку".

У квітні стало відомо, що ресторан Тищенка "Велюр" у Києві відкрито працює під час жорсткого карантину. За це він потрапив під шквал критики українців.

А коли на столичних Позняках вибухнув житловий будинок, нардеп приїхав до постраждалих мешканців з лимонами, нібито їм потрібні вітаміни.

У травні пранкери Джокер дізнався про таємну зустріч Тищенка з так званим смотрящим за Києвом бізнесменом Денисом Комарницьким. "До 9 вечора партнери про щось терли. А після роз'їхалися по домівках", – повідомив Джокер.

У червні Тищенко зайнявся облаштуванням пісочниць на столичних дитячих майданчиках. При цьому робочі явно перестаралися, наповнивши пісочниці з гіркою. Це розсмішило користувачів соцмереж.

Депутат Київради Ігор Мірошниченко заявив, що Тищенко та Комарницький підкуповують виборців викраденим з майданчика ВАТ "Мостобуд" піском. Йдеться про земельну ділянку площею 16,7951 га, розташовану по вул. Промисловій в Голосіївському районі Києва.

За інформацією активістів, "Мостобуд" контролюється Тищенком та Комарницьким і незаконно намиває пісок на майданчику комунальної власності. Через злочинну діяльність кияни втрачають мільйони гривень, а через безконтрольний намив страждає екосистема Дніпра.

Хто такий Комарницький

Денис Комарницький з 2008 по 2014 рік був депутатом Київради, співголовою фракції "Блоку Леоніда Черновецького", членом постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

У серпні 2010 року він був обраний головою наглядової ради ПАТ "Київміськбуд".

У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив Комарницького до двох років умовно за побиття адвоката Гранцева.

Після зміни влади в 2019 році Комарницький став новим "смотрящим" на київському ринку нерухомості. За твердженням ЗМІ, глава Офісу президента Андрій Єрмак через Комарницького взяв під свій контроль практично всі великі тендери в Києві і через своїх людей займається вимиванням коштів зі столичного бюджету.

У травні 2020 року Джокер оприлюднив аудіо, на якому нібито Комарницький вимагає від заступника глави КМДА В'ячеслава Непопа лобіювати будівельні проекти і погрожує кримінальними справами.

Тоді Лерос вимагав від ОП прокоментувати зв'язки зі "смотрящим" Комарницьким і його вплив на владу Києва.

Також варто відзначити, що в списку партії "Перемога Пальчевського" на виборах до Київради є Олександр Сергійович Комарницький – швидше за все, брат Дениса Комарницького.

Скандал між Леросом і Єрмаком

У березні Лерос опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції брата глави ОП Дениса Єрмака.

Лерос заявив, що Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.

За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.

Андрій Єрмак тоді доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.

Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.

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