Лерос оприлюднив розслідування про корупцію Комарницького і звернувся до Зеленського

Народний депутат України Гео Лерос оприлюднив документи з комп'ютера юриста Дениса Комарницького, якого називають "наглядачем" над Києвом.

У них йдеться про масштабні корупційні схеми, про які нібито знає і вище політичне керівництво України. Через це Лерос записав звернення до президента Володимира Зеленського, яке виклав на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Злив схем Комарницького і опитування Зеленського

"Я хочу, щоб про корупцію в Києві, яку кришує особисто Зеленський, знали і ви. Тому я прикріпив посилання під цим відео, де ви можете завантажити копію комп'ютера юриста Комарницького – "наглядача" над Києвом. На цьому комп'ютері ви з легкістю зможете перевірити найскандальніші будівництва в Києві, як крався бюджет, як розпилювалася земля. Все це є на цьому комп'ютері", – зазначив нардеп.

"Якщо ви знову проголосуєте за ці партії, вони знову дорвуться до влади і будуть далі грабувати Київ", – додав Лерос.

Також парламентарій порушив тему оголошеного Зеленським опитування в день виборів 25 жовтня. Лерос назвав ініціативу незаконною маніпуляцією, мета якої – агітація за "Слугу народу" біля виборчих дільниць.

"Зеленський укотре кладе на закони України. В цьому разі на виборчий блок. А все чому? Тому що він так ох*їв, що вже не бачить берегів. До того ж у своєму ролику він звертається до українців на "ти". Тепер я йому поставлю питання в тій же формі. Ти дійсно вважаєш, що тобі пробачать той факт, що ти через Єрмака попередив російських терористів, відмазав депутата Юрченка та депутата Халімона, який є заступником у фракції "Слуги народу"? Який вимагав хабар із фермера", – звернувся нардеп до президента.

"Ти думаєш, що українцям можна с**ти в очі й жити на держдачі з Венедіктовою? Хоча раніше ти обіцяв, що там будуть жити діти. Що ти відповів керівнику британської розвідки, коли він тобі показав факти, що твоє найближче оточення зливає Росії секретні дані? Що ти, бл*дь, їм відповів?" – обурився Лерос.

Схеми з Бакановим і Тищенком

Також політик нагадав, що раніше він опублікував матеріали про те, як глава СБУ Іван Баканов за допомогою начальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова нібито "кришує" наркотики, незаконну торгівлю з ОРДЛО і отримує відсоток від бюджетних платежів.

"У мене до тебе питання, Зеленський: чому ти нічого не робиш? Може, тому, що ти в долі? Я опублікував відеоматеріали, де твій найближчий соратник Тищенко, заступник голови фракції "Слуги народу" координує свої дії разом із "наглядачем" над Києвом. І ти, між іншим, спи**ів, що ти його не знаєш. На х*я ти його відправив у тур із президентською булавою Україною?" – поставив Лерос чергове запитання Зеленському про зв'язки з Тищенком.

Він також зазначив, що раніше публікував список кандидатів від "Слуги народу", які в інтересах Комарницького несуть відповідальність за розкрадання бюджету столиці.

"Тобі теж на це наплювати? Скоро я опублікую ще одну порцію доказів, що покаже вам усім, що оточення Зеленського – це корупціонери і злочинці і він особисто їх покриває. Володимире, тебе і твоє оточення потрібно посадити за державну зраду й корупцію. Тоді буде так, як хочуть українці, а не так, як хочеш ти – блазень-чемпіон із коронавірусу", – підсумував Лерос.

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