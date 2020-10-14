Лерос назвав кандидатів на довічне ув'язнення за корупцію з оточення Зеленського

Після того, як президент України Володимир Зеленський озвучив перше питання всеукраїнського опитування про довічне ув'язнення для корупціонерів, позафракційний нардеп Гео Лерос опублікував список можливих, на його думку, кандидатів.

У зверненні до президента в Facebook Лерос зазначив, що це люди з найближчого оточення глави держави. Він уточнив, що список нескінченний.

Першим в ньому значиться керівник офісу президента Андрій Єрмак, якого Лерос назвав "головним корупціонером країни".

Далі слідує ще п'ять кандидатів.

"Його (Єрмака – ред.) кум Тищенко, заступник твоєї фракції, який грабує Київ разом з твоїм "смотрящим" за столицею;

– твій депутат Юрченко, який досі ходить в Раду, щоб голосувати за твої "теми";

– заступник твоєї фракції Халімон, який вимагав 40 млн грн з фермера за рішення проблем, які він йому сам влаштував! Саме ти з Венедиктовою його відмазав!

– кварталівець Баканов, який за допомогою Наумова кришує корупцію, наркоторгівлю та контрабанду;

– гражданочка Венедиктова, яка за бабло відпустила всіх корупціонерів, навіть з Баконовім закрила справу з Роттердам+, де збитки сягають 39 млрд грн", – написав Лерос.

Нардеп закликав Зеленського відсторонити цих людей від влади.

Лерос назвав кандидатів на довічне ув'язнення за корупцію Facebook Гео Лерос

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський озвучив одне з п'яти питань, які будуть задані на опитуванні під час проведення місцевих виборів 25 жовтня. Зокрема, мова йде про ставлення українців до покарання за корупцію.