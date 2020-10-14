Лерос назвав кандидатів на довічне ув'язнення за корупцію з оточення Зеленського

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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Лерос запропонував Зеленському кандидатів на довічне ув'язнення за корупцію

Після того, як президент України Володимир Зеленський озвучив перше питання всеукраїнського опитування про довічне ув'язнення для корупціонерів, позафракційний нардеп Гео Лерос опублікував список можливих, на його думку, кандидатів.

У зверненні до президента в Facebook Лерос зазначив, що це люди з найближчого оточення глави держави. Він уточнив, що список нескінченний.

Першим в ньому значиться керівник офісу президента Андрій Єрмак, якого Лерос назвав "головним корупціонером країни".

Далі слідує ще п'ять кандидатів.

"Його (Єрмака – ред.) кум Тищенко, заступник твоєї фракції, який грабує Київ разом з твоїм "смотрящим" за столицею;

– твій депутат Юрченко, який досі ходить в Раду, щоб голосувати за твої "теми";

– заступник твоєї фракції Халімон, який вимагав 40 млн грн з фермера за рішення проблем, які він йому сам влаштував! Саме ти з Венедиктовою його відмазав!

– кварталівець Баканов, який за допомогою Наумова кришує корупцію, наркоторгівлю та контрабанду;

– гражданочка Венедиктова, яка за бабло відпустила всіх корупціонерів, навіть з Баконовім закрила справу з Роттердам+, де збитки сягають 39 млрд грн", – написав Лерос.

Нардеп закликав Зеленського відсторонити цих людей від влади.

Лерос назвав кандидатів на довічне ув'язнення за корупцію

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський озвучив одне з п'яти питань, які будуть задані на опитуванні під час проведення місцевих виборів 25 жовтня. Зокрема, мова йде про ставлення українців до покарання за корупцію.

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