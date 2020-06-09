Лерос натякнув на можливу відставку Разумкова

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що у Верховній Раді нібито порушувалося питання про голосування за зняття Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Про це політик розповів у інтерв'ю "Цензор.НЕТ", підкресливши, що такий сценарій обговорювався вже з представниками різних фракцій.

"Разумков нейтрально ставиться до всіх у парламенті. Через що користується великою повагою багатьох депутатів. Але з тієї інформації, якою я зараз володію, Єрмак вів переговори з представниками фракцій щодо того, чи дадуть вони голоси за зняття Разумкова. Він вже робить цей замір", – сказав Лерос.

Дмитро Разумков

За його словами, таку інформацію йому нібито спершу надав представник однієї з фракцій. Пізніше її підтвердили члени ще двох політсил.

"Знаю, що за зняття Разумкова фракції ОПЗЖ Єрмак пропонував крісло першого віцеспікера", – зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у лютому 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський в особистій бесіді нібито сварився з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і порадив йому звільнитися.

Розмова стосувалася скандалів довкола партії "Слуга народу": спікер парламенту не хотів брати на себе весь негатив щодо партії, що не сподобалося главі держави.

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