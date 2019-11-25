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25 листопада • оновлено в 13:26
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Леоніду Черновецькому – 68: куда зник екс-мер Києва і як виглядає зараз

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Український політик, колишній мер Києва Леонід Черновецький 25 листопада відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 68 років. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, куди зник Черновецький і як виглядає зараз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Черновецький був міським головою Києва з 2006 по 2012 рік. За час на посту політик відзначився рядом неоднозначних ініціатив і вчинків.

Леоніду Черновецькому – 68: куда зник екс-мер Києва і як виглядає зараз

"Сегодня"

Так, у 2009 році Леонід Черновецький звільнив директора міського зоопарку за те, що той не зміг забезпечити слона їжею і не знайшов йому подружку. Мер і його заступники взяли під свою опіку звірів зоопарку, за кожним чиновником закріпили окрему тварину, при цьому мер навіть вирішив вітати звірів зі святами.

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Також прославився такими непопулярними рішеннями як підвищення тарифів на комунальні послуги та на проїзд у транспорті, введення платного входу на кладовища і плати за в'їзд до Києва немісцевих автомобілів, платна медицина в поліклініках.

Черновецький кілька разів виступав з концертами, на яких він виконував популярні пісні.

У 2009 році Леонід Черновецький випустив музичний диск "Від Мера. З любов'ю". Мер записав всього дві пісні, інші – його улюблені пісні відомих виконавців.

У народі Леонід Черновецький також відомий під прізвиськом "Льоня-космос". Все почалося з того, що Черновецький заявив, що хоче вирушити на Марс разом зі своїм котом Яшею.

Леонід Черновецький у 2014 році

Леонід Черновецький у 2014 році

facebook.com/chernovetskiy

Саме ж прізвисько в 2006 році придумав депутат Києва Олександр Морозов, коли на пост секретаря Київради з зі скандалом і бійками затверджували Олеся Довгого.

Після однієї з бійок Черновецький оголосив перерву, а повернувшись, уважно обвів поглядом усіх присутніх і сказав: "Шановні телеглядачі, наша передача триває", чим викликав бурхливий сміх підлеглих мера, його супротивників, журналістів. Морозов же прокоментував: "Мер повернувся з космосу".

Леонід Черновецький у 2016 році

Леонід Черновецький у 2016 році

facebook.com/chernovetskiy

Але в народі прізвисько "Льоня-космос" прославилося завдяки іншому політику і бізнесмену Михайлу Бродському, який по всюди асоціював столичного мера з "неземною цивілізацією".

Зараз Леонід Черновецький живе за кордоном. Він активно веде сторінку в Фейсбуці, де ділиться своїми думками щодо різних філософських і суспільно-політичних тем.

Леонід Черновецький у 2016 році

Леонід Черновецький у 2016 році

facebook.com/chernovetskiy

У грудні 2015 року Леонід Черновецький повідомив, що він побудував будинок в Грузії, проживає в Грузії вже 5 років і що він вирішив створити партію "За щасливу Грузію". Однак у травні 2016 року представник партії "За щасливу Грузію" Георгій Кврівішвілі повідомив журналістам про припинення діяльності партії і про те, що Леонід Черновецький йде з політики.

У липні 2017 року колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що, за його даними, екс-мер Києва виїхав з Грузії до Ізраїлю.

Леонід Черновецький у 2016 році

Леонід Черновецький у 2016 році

facebook.com/chernovetskiy

У вересні 2017 СБУ оголосила в розшук колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Як заявляли в відомстві, колишній мер розшукується як особа, що переховується від органів прокуратури. За даними правоохоронців, його місцезнаходження не відоме. Черновецький підозрюється в незаконному будівництві вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві. Сам Черновецький порадив Службі безпеки України не шукати його там, де його немає.

Леоніду Черновецькому – 68: куда зник екс-мер Києва і як виглядає зараз

ТСН

"Я ніколи не ховався від правоохоронних органів, і вони прекрасно знають, де мене шукати. Мої адвокати давним-давно подали інформацію про мою адресу до прокуратури. Мені, як юристу, абсолютно незрозуміло, чому мене оголошують в розшук в Україні, де я не проживаю! В Україні мене немає вже майже 6 років і, перш ніж оголошувати мене в Україні в розшук, СБУ повинна була поцікавитися в прокуратурі і у моїх адвокатів, де я перебуваю. Навіщо мене шукати там, де мене немає!", – прокоментував тоді він.

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Леонід Черновецький був одружений на юристці змішаного грузинського і вірменського походження Аліни Айвазовій, від шлюбу з якою має двох дітей і чотирьох онуків.

У лютому 2012 року Черновецький одружився вдруге – на екс-співробітниці мерії Олені Савчук, яка молодша за нього на 19 років. У січні 2014 року в них народився син Гавриїл, в червні 2014 року Черновецький хрестив дитину в Грузії.

Друга дружина Черновецького Олена Савчук

Друга дружина Черновецького Олена Савчук

"Сегодня"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній мер Києва Леонід Черновецький звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва і вимагає заборонити генпрокурору Юрію Луценку перетинати кордон України.

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Леонід Черновецький
Місце
Україна
Тег
політика
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