Леоніду Черновецькому – 68: куда зник екс-мер Києва і як виглядає зараз

Український політик, колишній мер Києва Леонід Черновецький 25 листопада відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 68 років. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, куди зник Черновецький і як виглядає зараз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Черновецький був міським головою Києва з 2006 по 2012 рік. За час на посту політик відзначився рядом неоднозначних ініціатив і вчинків.

"Сегодня"

Так, у 2009 році Леонід Черновецький звільнив директора міського зоопарку за те, що той не зміг забезпечити слона їжею і не знайшов йому подружку. Мер і його заступники взяли під свою опіку звірів зоопарку, за кожним чиновником закріпили окрему тварину, при цьому мер навіть вирішив вітати звірів зі святами.

Також прославився такими непопулярними рішеннями як підвищення тарифів на комунальні послуги та на проїзд у транспорті, введення платного входу на кладовища і плати за в'їзд до Києва немісцевих автомобілів, платна медицина в поліклініках.

Черновецький кілька разів виступав з концертами, на яких він виконував популярні пісні.

У 2009 році Леонід Черновецький випустив музичний диск "Від Мера. З любов'ю". Мер записав всього дві пісні, інші – його улюблені пісні відомих виконавців.

У народі Леонід Черновецький також відомий під прізвиськом "Льоня-космос". Все почалося з того, що Черновецький заявив, що хоче вирушити на Марс разом зі своїм котом Яшею.

Леонід Черновецький у 2014 році facebook.com/chernovetskiy

Саме ж прізвисько в 2006 році придумав депутат Києва Олександр Морозов, коли на пост секретаря Київради з зі скандалом і бійками затверджували Олеся Довгого.

Після однієї з бійок Черновецький оголосив перерву, а повернувшись, уважно обвів поглядом усіх присутніх і сказав: "Шановні телеглядачі, наша передача триває", чим викликав бурхливий сміх підлеглих мера, його супротивників, журналістів. Морозов же прокоментував: "Мер повернувся з космосу".

Леонід Черновецький у 2016 році facebook.com/chernovetskiy

Але в народі прізвисько "Льоня-космос" прославилося завдяки іншому політику і бізнесмену Михайлу Бродському, який по всюди асоціював столичного мера з "неземною цивілізацією".

Зараз Леонід Черновецький живе за кордоном. Він активно веде сторінку в Фейсбуці, де ділиться своїми думками щодо різних філософських і суспільно-політичних тем.

Леонід Черновецький у 2016 році facebook.com/chernovetskiy

У грудні 2015 року Леонід Черновецький повідомив, що він побудував будинок в Грузії, проживає в Грузії вже 5 років і що він вирішив створити партію "За щасливу Грузію". Однак у травні 2016 року представник партії "За щасливу Грузію" Георгій Кврівішвілі повідомив журналістам про припинення діяльності партії і про те, що Леонід Черновецький йде з політики.

У липні 2017 року колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що, за його даними, екс-мер Києва виїхав з Грузії до Ізраїлю.

Леонід Черновецький у 2016 році facebook.com/chernovetskiy

У вересні 2017 СБУ оголосила в розшук колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Як заявляли в відомстві, колишній мер розшукується як особа, що переховується від органів прокуратури. За даними правоохоронців, його місцезнаходження не відоме. Черновецький підозрюється в незаконному будівництві вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві. Сам Черновецький порадив Службі безпеки України не шукати його там, де його немає.

ТСН

"Я ніколи не ховався від правоохоронних органів, і вони прекрасно знають, де мене шукати. Мої адвокати давним-давно подали інформацію про мою адресу до прокуратури. Мені, як юристу, абсолютно незрозуміло, чому мене оголошують в розшук в Україні, де я не проживаю! В Україні мене немає вже майже 6 років і, перш ніж оголошувати мене в Україні в розшук, СБУ повинна була поцікавитися в прокуратурі і у моїх адвокатів, де я перебуваю. Навіщо мене шукати там, де мене немає!", – прокоментував тоді він.

Леонід Черновецький був одружений на юристці змішаного грузинського і вірменського походження Аліни Айвазовій, від шлюбу з якою має двох дітей і чотирьох онуків.

У лютому 2012 року Черновецький одружився вдруге – на екс-співробітниці мерії Олені Савчук, яка молодша за нього на 19 років. У січні 2014 року в них народився син Гавриїл, в червні 2014 року Черновецький хрестив дитину в Грузії.

Друга дружина Черновецького Олена Савчук "Сегодня"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній мер Києва Леонід Черновецький звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва і вимагає заборонити генпрокурору Юрію Луценку перетинати кордон України.

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