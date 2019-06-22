Кажется, еще не было ни одного мероприятия с участием нового президента, чтобы часть общественности не схватилась за голову: "Вы только послушайте, что и как он говорит и как он себя ведет!".

Это, разумеется, в первую очередь та самая часть, что была глубоко оскорблена выбором "не такого" кандидата. Эти люди не перестают хоронить Украину, вопреки словам гимна, с первой минуты избрания "комика".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский дает большой простор для критики. Его прежняя деятельность, при том, что была крепко привязана к стилистике и тональности произносимых текстов, не была так требовательна к форме и содержанию. Со зрителем достаточно было найти эмоциональное взаимопонимание, и выбор средств был весьма приблизителен. Интуиция, быстрая реакция, опыт общения с публикой, причем, важно, с любящей и не очень прихотливой публикой, гарантировали превосходный результат. Сейчас от Зеленского требуется куда большая точность, и работать приходится в неосвоенных пока диапазонах: лидер воюющей страны; высший представитель власти, которая руками других представителей убила или способствовала убийству детей или гражданских активистов; в конце концов, со старта – исторический деятель, взявшийся решать проблемы, не решенные лицензированными политиками. Прекрасная установка не терять естественность подводит, когда, например, подсовывает интонации развязного конферансье там, где нужно показать себя увлеченным реформатором.

Он еще сам не обжился в новом образе, не все дополнительные возможности роли главы государства и границы, которые она накладывает, им уяснены, не то что освоены. Хватит ли собственного внутреннего масштаба, чтобы стать лидером перемен? При этом от него ждут, и он сам заточен на то, чтобы ломать сложившийся образ типичного государственного начальника. То есть проживая новую очень трудную роль, Зеленский одновременно ее переписывает. Система же норовит засунуть его в старые форматы, и тогда появляются такие трагикомические картинки, как потерянная фигура президента в строительной каске перед строем руководителей Мариупольского металлургического комбината. Будто сцена из какого-то фильма, герой которого вызывает смех, сочувствие и жалость.

А поскольку билетам на шоу "Зеленский президент" радовались далеко не все, то недовольство увиденным просто гарантированно, даже если Владимир будет прекрасен и обаятелен на самой вершине своей формы. Ничего нет странного в нелюбви к очередному политику, у нас это даже норма, поразительна степень, до которой доходит неприятие Зеленского: не раз приходилось слышать и читать, как кому-то до отвращения невыносим его голос. Попались на глаза откровения одной дамы, которая с некоторой даже гордостью делилась, что не может представить себе, как супруги Зеленские занимаются сексом. Для нее они не только не люди, даже не живые существа, эмпатия убита на добиологическом уровне.

Эта непреходящая острая оскорбленность Зеленским, хотя и охватывает небольшую часть граждан, но выражается так часто, бурно и зло, что ее сложно игнорировать и объяснить частным случаем неадекватности. Хорошо бы понять природу социального феномена. Меньше всего похоже на досаду из-за поражения своего кандидата на выборах. Нет, задеты какие-то очень глубокие личные чувства. Людей колбасит не на шутку, они чувствуют себя униженными, нанесен удар по их достоинству.

Новини Феномен Зеленского

Тот мир, который себе рисовали, не допускал победы этого совсем чуждого им человека, сделавшего карьеру и капитал на развлечении простаков. Не то что Порошенко, Тимошенко или Ляшко с Бойко намного ближе, но их пребывание в политике как бы в порядке вещей, а теперь порядок нарушен, это несет в себе нешуточную угрозу. Зеленский ведь не просто победил, а победил разгромно, значит, почва, которую себе рисовали под ногами, почвой не была. За что хвататься в этом кризисе мировосприятия? За ненависть к тому, кто этот кризис якобы создал. Нужно доказать себе и другим его полную никчемность, бессмысленность, и тем самым вернуть себе утраченный смысл. Впору лечить постэлекторальный синдром, как лечат ПТСР у ветеранов.

Зеленский никогда не добьется признания у этих людей, но к этому и не надо стремиться. Важнее самому не утратить смысл и почву под ногами. Для начала, конечно, неплохо бы их как следует нащупать.

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