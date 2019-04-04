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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Вибори в Україні: Кремль скаженіє

8.1тЧитати матеріал російською

Я не можу судити про результати виборів як таких. Це все-таки залежить лише від вас. У мене, звісно, є свої уподобання і розуміння, за кого, з моєї точки зору, варто голосувати, а за кого – ні, але моя інформації неминуче обмежена – я не живу у вас.

Але з боку я можу сказати, що вибори справляють враження абсолютно прозорих і чесних. За всіма об'єктивними показниками, у вас все проводилося чесно. І це, звичайно, фантастичний успіх, як мені здається. І, між іншим, це ще й успіх Петра Олексійовича Порошенка, бо це він 5 років був при владі у вашій країні, і він зробив так, що вибори проводяться по-чесному. Він явно не зробив так, щоб вони були нечесними. І за це йому теж варто сказати спасибі, незалежно від результатів виборів.

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Звичайно, це викликає суцільний сказ у нашого начальства, тому що уявити собі такі вибори у нас абсолютно неможливо, незалежно від того, хто був би опонентом у другому турі. У нас, на жаль, просто неможливий другий тур.

А чим у вас це закінчиться, як мені здається, не до кінця зрозуміло. І яким президентом буде пан Зеленський, якщо він переможе в другому турі, теж невідомо.

Взагалі, демократичні, чесні вибори зовсім не обов'язково призводять до гарного результату. Вони можуть привести до поганого результату. Важливо лише розуміння того, що обрана людина все-таки підзвітна перед народом і що народ цілком може виправити помилку, якщо зроблена помилка.

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На жаль, досить часто демократичним шляхом до влади приходять люди, не надто цієї влади гідні. Але в той же час немає системи, яка може забезпечити краще висування. Всі інші способи – династичний, військова хунта тощо – показують, що вони значно гірше.

Як сказав Черчилль, демократія – огидна, це найгірша форма правління, за винятком всіх решти.

Ось, у вас демократія. З чим я вас і вітаю.

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Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Вот так вот Гозман слегка пожурил украинцев, мол выборы-то у вас хорошие, но выбираете вы на них не того.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Леня, я тебя уверяю-Кремлю пох, кто будет дальше разваливать Украину:алкаш или клоун
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Ну да, пархатый Поросёнок рулил пять лет, а выборы таки случились, дякуйте теперь за то ему, хохлы, других достижений за ним и косоглазый Гозман не приметил!:)
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