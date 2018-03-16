"Леон-кілер" по-українськи: фото Савченко та Рубана розсмішило мережу

У мережі висміяли тандем позафракційного народного депутата Надії Савченко із затриманим переговірником Володимиром Рубаном.

Так, їх зобразили в ролі головних героїв фільму "Леон-кілер". На фото - позаду у них залишається палаюча Верховна Рада.

"У головних ролях: Жак Рубен і Гаді Протмен", - сміються користувачі.

Для порівняння показуємо оригінал кадру з легендарного фільму.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко викликали на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Нардеп відповіла, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши з'явитися у разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія у розстрілах на Майдані.

У цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.