Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Легалізація марихуани й одностатеві шлюби: у Зеленського висловилися про гострі питання

1.7т Читати матеріал російською

У президентської партії "Слуга народу" поки немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

Про це в інтерв'ю журналу "Новое Время" заявив глава політсили Дмитро Разумков. Він назвав ці питання складними та підкреслив, що стосовно них "йдуть глибокі внутрішньопартійні дискусії".

"Ми розуміємо, що якою б не була наш відповідь, знайдуться ті, хто буде незадоволений. Тому, як тільки ми досягнемо консенсусу в цьому питанні, обов'язково проінформуємо громадськість", – сказав Разумков.

Новини
Непрохідні "Слуги народу": партія Зеленського провела "чистку"

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

РБК-Україна

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Дмитро Разумков допустив можливість проведення референдуму щодо мовного питання.

До цього він заявив, що має намір і далі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу й анексія Криму.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
політика Партія "Слуга народу" марихуана ЛГБТ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Умничает,петляет,а 73% одобрительно кивают с тупым фейсом об тейбл.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Марихуана ещё ладно ну а извращенцы и педофилоы ЛГБТ должны быть кастрированы согласно закона!!!это из за ЛГБТ потом педофилов насилуют детей
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
А шо, это нормально! пусть пiдрiоты курнут, а потом друг друга в ж.... шпилят! тока за это стоял майдан!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Петренко Амадеус, курнут и тебя дурака отимеют на Майдане
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel