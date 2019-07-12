Легалізація марихуани й одностатеві шлюби: у Зеленського висловилися про гострі питання

У президентської партії "Слуга народу" поки немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

Про це в інтерв'ю журналу "Новое Время" заявив глава політсили Дмитро Разумков. Він назвав ці питання складними та підкреслив, що стосовно них "йдуть глибокі внутрішньопартійні дискусії".

"Ми розуміємо, що якою б не була наш відповідь, знайдуться ті, хто буде незадоволений. Тому, як тільки ми досягнемо консенсусу в цьому питанні, обов'язково проінформуємо громадськість", – сказав Разумков.

Дмитро Разумков РБК-Україна

Нагадаємо:

20 травня Верховній Раді зареєстрували законопроект про про легалізацію медичного канабісу. Володимир Зеленський заявив, що він підтримує цю ініціативу.

23 червня, в день проведення Маршу рівності в Києві, в Адміністрації президента закликали поліцію не допустити зіткнень між прихильниками та противниками ходи.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Дмитро Разумков допустив можливість проведення референдуму щодо мовного питання.

До цього він заявив, що має намір і далі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу й анексія Криму.

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