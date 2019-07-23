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"Л/ДНР" за український кошт: блогер пояснив план Росії по Криму і Донбасу

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Росія висуває Україні дві умови щодо Криму і Донбасу, виконання яких стане ударом по українській незалежності.

Про це в ефірі ObozTV заявив журналіст і блогер Кирило Сазонов. Журналіст розкрив суть вимог Кремля.

"За великим рахунком, вони хочуть повністю позбавити Україну незалежності. Федералізація, розчленовування – фактично, УРСР", – підкреслив Сазонов.

За словами журналіста, перша поступка, якої хоче РФ – це де-факто визнання Криму.

"Ми припиняємо вимагати санкцій, юридично не визнаємо, але заплющуємо очі. Визнаємо, що це де-факто їх територіальні води, запитуємо дозвіл на вхід туди. Відкриваємо воду в Крим і електроенергію туди, транзит через Україну. Даємо їм у Криму робити повноцінну військову базу", – заявив він.

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Друга поступка, на думку Сазонова, полягає в поверненні Донбасу Україні, але не просто, а з "особливим статусом".

"Повна амністія бойовиків, повна амністія всій окупаційної адміністрації. Повна незалежність від Києва місцевих суддів, прокурорів, поліції, чиновників – це ті самі бойовики, тільки переодягнені. Вибори місцевих рад до відновлення української влади", – пояснив журналіст.

"Особливий статус Донбасу – це те ж саме, що "ДНР" і "ЛНР", тільки з поїздами, з відсутністю лінії розмежування і повністю за український рахунок. Росія хоче це продавити, і тут вона готова говорити і про полонених, і про виведення військ з Донбасу ", – додав він.

"Л/ДНР" за український кошт: блогер пояснив план Росії по Криму і Донбасу

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кирило Сазонов також пояснив, як роздача паспортів Росії на Донбасі дасть Кремлю привід для відкритого вторгнення в Україну.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Кирило Сазонов
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
"Блохер объяснил план России" - серьёзно??? Блохер знает о планах России? Ему лично Путин докладывает о своих планах или он просто хвантазёр? https://drive.google.com/open?id=1DQqtXQzireD8foe6cMARAUyxRxS5miBf
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Петров Василий
Петров Василий
Юг Руси, Ты не поймёшь. Не хватит серого вещества. Выводы на основании информации. Россиянам не знакомо слово вывод. Они думают ушами. Головой они едят
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Южный Гарик
Южный Гарик
военная база уже давно там есть, еще со времен СССР, просто ее сейчас модернизировали...или этот эксперт спал? и что плохого в федерализации? Германия, США - это тоже страны -федерации, в чем проблема?
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
" с отсутствием линии разграничения и полностью за украинский счет" а за чей еще счет бл.я? это вы туда пришли разрушать и убивать ско.ты, а не жители Донбасса к вам! Если попытаетесь "зачистить' - это сделают с вами
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