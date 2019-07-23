"Л/ДНР" за український кошт: блогер пояснив план Росії по Криму і Донбасу

Росія висуває Україні дві умови щодо Криму і Донбасу, виконання яких стане ударом по українській незалежності.

Про це в ефірі ObozTV заявив журналіст і блогер Кирило Сазонов. Журналіст розкрив суть вимог Кремля.

"За великим рахунком, вони хочуть повністю позбавити Україну незалежності. Федералізація, розчленовування – фактично, УРСР", – підкреслив Сазонов.

За словами журналіста, перша поступка, якої хоче РФ – це де-факто визнання Криму.

"Ми припиняємо вимагати санкцій, юридично не визнаємо, але заплющуємо очі. Визнаємо, що це де-факто їх територіальні води, запитуємо дозвіл на вхід туди. Відкриваємо воду в Крим і електроенергію туди, транзит через Україну. Даємо їм у Криму робити повноцінну військову базу", – заявив він.

Друга поступка, на думку Сазонова, полягає в поверненні Донбасу Україні, але не просто, а з "особливим статусом".

"Повна амністія бойовиків, повна амністія всій окупаційної адміністрації. Повна незалежність від Києва місцевих суддів, прокурорів, поліції, чиновників – це ті самі бойовики, тільки переодягнені. Вибори місцевих рад до відновлення української влади", – пояснив журналіст.

"Особливий статус Донбасу – це те ж саме, що "ДНР" і "ЛНР", тільки з поїздами, з відсутністю лінії розмежування і повністю за український рахунок. Росія хоче це продавити, і тут вона готова говорити і про полонених, і про виведення військ з Донбасу ", – додав він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кирило Сазонов також пояснив, як роздача паспортів Росії на Донбасі дасть Кремлю привід для відкритого вторгнення в Україну.

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