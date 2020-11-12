Лавров звинуватив Париж і Берлін у підриві Мінських домовленостей

Заяви української влади про необхідність передати Україні контроль за українсько-російським кордоном мають отримати "якусь реакцію, щонайменше Парижа і Берліна".

На цьому наголосив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на пресконференції в Москві, повідомив УНІАН. Він зауважив, що Берлін і Париж "потурають Україні в підриві Мінських угод".

"Щодо України – це колосальна претензія до наших німецьких і французьких колег: ховатися за п'ять принципів ЄС, які свідчать, що з Росією буде все добре, тільки-но вона виконає Мінські домовленості, – це межує з дипломатичною й політичною неохайністю", – заявив Лавров.

За його словами, ініціатива керівника української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука така, що "повністю підриває Мінські домовленості та яка має одну єдину мету" – зібратися на новий саміт "нормандського формату"".

Лавров вважає, що Париж і Берлін "мають підняти свій голос і закликати Володимира Зеленського та його команду поважати те, про що було сказано рік тому на Паризькому саміті "нормандського формату" – Мінським домовленостям немає альтернативи".

Поки цього немає, РФ вважатиме, що "Берлін і Франція потурають руйнуванню того, що було створено їхніми руками", сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що українська делегація для участі в ТКГ 5 листопада озвучила свій план дій щодо розв'язання воєнного конфлікту на Донбасі. У нього ввійшли п'ять головних пунктів. Головним названо виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців із території України на початку 2021 року.