Лавров висунув умови зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки"

Глави МЗС України, Німеччини, Франції та Росії можуть зустрітись лише за умови розведення сил на Донбасі та прогресу за "формулою Штайнмаєра", заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" матиме сенс, якщо вдасться домогтися розведення сил на Донбасі та прогресу за "формулою Штайнмаєра", заявив у вівторок, 29 травня, глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Наразі наші німецькі та французькі колеги пропонують провести міністерську зустріч "нормандського формату", і, звісно, ця зустріч матиме сенс тільки в тому випадку, якщо ось ці два провали - розведення сил і засобів у Станиці Луганській і фіксація на папері "формули Штайнмаєра" - будуть заповнені, і "нормандська четвірка" затвердить таку заяву", - сказав Лавров.

В іншому випадку проводити таку зустріч немає сенсу, зазначив очільник російського МЗС, який є безпосереднім учасником "нормандської четвірки" на рівні міністрів. "Без такої заяви щодо цих двох тем, які вже стали ганьбою для нашої роботи в "нормандському форматі", збиратися безглуздо", - додав Лавров.

До "нормандської четвірки" з урегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Франція, Росія. Раніше президент України Петро Порошенко анонсував проведення консультацій про підготовку зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні

10 травня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив намір запросити глав МЗС України, Франції та Росії для наступної зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні. Востаннє зустріч глав МЗС у рамках "нормандського формату" відбулася на початку 2017 року на полях Мюнхенської безпекової конференції. Подібна зустріч мала, за планами, відбутися й на цьогорічній конференції, утім, в останній момент плани були скасовані.

"Формула Штайнмаєра" - запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів в Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їх підсумки.