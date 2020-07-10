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Лавров висловився в бік Києва після зустрічі у "нормандському форматі" в Берліні

Політика
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Сергій Лавров заявив, що Україна дезавуювала всі домовленості

Сергій Лавров заявив, що Україна дезавуювала всі домовленості. ТАСС

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що остання зустріч радників глав країн "нормандського формату" в Берліні була дуже продуктивною, але Україна дезавуювала досягнуті на ній домовленості.

Як повідомляє РИА Новости, Лавров заявив про низку домовленостей в нормандському форматі, зокрема, про чергову фазу обміну утримуваними особами.

Також, за його словами, сторони узгодили тексти наказів, які "мали бути прийняті воюючими сторонами – Києвом, Донецьком і Луганськом – з докладним викладом тих дій, які будуть цими наказами заборонені".

"Третє, що було погоджено в Берліні, – вже з політичного порядку денного, – це представлення Україною свого бачення документа, який буде містити поправки в Конституцію для цілей відображення особливого статусу районів Донбасу в повній відповідності з мінськими домовленостями", – зазначив глава МЗС РФ.

Він додав, що за всіма цими трьома напрямками було досягнуто порозуміння, яке повинно було бути формалізоване в рішеннях Тристоронньої контактної групи, що відбулася днями.

"За всіма цими трьома домовленостями українська делегація в Мінську дезавуювала все те, що було погоджено в Берліні", – вказав Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВійна на Донбасінормандський форматвійнаДонбасСергій Лавров
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