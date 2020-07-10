Лавров висловився в бік Києва після зустрічі у "нормандському форматі" в Берліні
Сергій Лавров заявив, що Україна дезавуювала всі домовленості. ТАСС
Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що остання зустріч радників глав країн "нормандського формату" в Берліні була дуже продуктивною, але Україна дезавуювала досягнуті на ній домовленості.
Як повідомляє РИА Новости, Лавров заявив про низку домовленостей в нормандському форматі, зокрема, про чергову фазу обміну утримуваними особами.
Також, за його словами, сторони узгодили тексти наказів, які "мали бути прийняті воюючими сторонами – Києвом, Донецьком і Луганськом – з докладним викладом тих дій, які будуть цими наказами заборонені".
"Третє, що було погоджено в Берліні, – вже з політичного порядку денного, – це представлення Україною свого бачення документа, який буде містити поправки в Конституцію для цілей відображення особливого статусу районів Донбасу в повній відповідності з мінськими домовленостями", – зазначив глава МЗС РФ.
Він додав, що за всіма цими трьома напрямками було досягнуто порозуміння, яке повинно було бути формалізоване в рішеннях Тристоронньої контактної групи, що відбулася днями.
"За всіма цими трьома домовленостями українська делегація в Мінську дезавуювала все те, що було погоджено в Берліні", – вказав Лавров.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Німеччині на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату не вдалося домовитися з питання особливого статусу окупованого Донбасу. Москва звинуватила Київ у зриві домовленостей.
Також в Росії заявили, що поки немає ніяких підстав для проведення нового саміту в нормандському форматі.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки зустрічі, заявив, що не має наміру вносити зміни до Конституції на вимогу РФ щодо статусу Донбасу.