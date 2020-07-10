Лавров висловився в бік Києва після зустрічі у "нормандському форматі" в Берліні

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що остання зустріч радників глав країн "нормандського формату" в Берліні була дуже продуктивною, але Україна дезавуювала досягнуті на ній домовленості.

Як повідомляє РИА Новости, Лавров заявив про низку домовленостей в нормандському форматі, зокрема, про чергову фазу обміну утримуваними особами.

Також, за його словами, сторони узгодили тексти наказів, які "мали бути прийняті воюючими сторонами – Києвом, Донецьком і Луганськом – з докладним викладом тих дій, які будуть цими наказами заборонені".

"Третє, що було погоджено в Берліні, – вже з політичного порядку денного, – це представлення Україною свого бачення документа, який буде містити поправки в Конституцію для цілей відображення особливого статусу районів Донбасу в повній відповідності з мінськими домовленостями", – зазначив глава МЗС РФ.

Він додав, що за всіма цими трьома напрямками було досягнуто порозуміння, яке повинно було бути формалізоване в рішеннях Тристоронньої контактної групи, що відбулася днями.

"За всіма цими трьома домовленостями українська делегація в Мінську дезавуювала все те, що було погоджено в Берліні", – вказав Лавров.

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