Лавров розповів, як скаржився на Зеленського Франції та Німеччині, але його "відшили"

Глава МЗС Росії поскаржився, що отримав "відписки" від дипломатів із Франції та Німеччини після того, як поскаржився їм на владу України через дії щодо Донбасу, які нібито суперечать Мінським угодам.

В інтерв'ю російським радіостанціям він повідомив, що "направив уже з десяток листів своїм колегам", передає ТАСС.

"Прямо звертаючи їхню увагу на абсолютно неприйнятні дії, безпосередньо, діаметрально протилежні Мінським домовленостям, які робляться офіційними особами в Україні, включно з президентом Зеленського, включаючи главу делегації на переговорах у контактній групі, включаючи міністра закордонних справ. Відповіді абсолютно безпорадні, прості відписки", – обурився Лавров.

Росіянина розлютила позиція Зеленського щодо того, що "Мінськ" необхідно переглянути. Також Лавров вибухнув заявою про те, що в Україні нібито утискають російську мову.

"Це ще один прояв того, що вони вважають себе і вище закону, і вище ніби рівня Російської Федерації. Почуття власної переваги дуже небезпечне", – скаржився дипломат.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що пріоритетним є саме дипломатичний шлях рішень конфлікту на Донбасі, проте влада готова до будь-яких сценаріїв.