Лавров: Росія вишле британських дипломатів

Росія продовжує дипломатичні баталії із США та Великобританією. Москва обіцяє Лондону і Вашингтону зустрічні санкційні заходи на тлі справи Скрипаля та скандалу з втручанням в американські вибори.Росія "звісно ж" відповість на висилку 23 російських дипломатів із Великобританії аналогічним кроком. Про це заявив у п'ятницю, 16 березня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі міжнародного скандалу через справу колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, отруєного нещодавно у Лондоні. Водночас кількість і терміни очільник МЗС Росії не назвав, передає агенція новин "Інтерфакс".

Напруга довкола справи Скрипаля зростає. Напередодні лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великобританії оприлюднили спільну заяву, в якій визнали Москву відповідальною за отруєння колишнього розвідника ГРУ і його доньки. У комюніке отруєння назвали "першим агресивним використанням нервово-паралітичної речовини в Європі з часів Другої світової війни". Росія усі звинувачення відкидає.

"Чорний список" американців

Паралельно заступник Лаврова Сергій Рябков анонсував відповідь Москви на розширення Вашингтоном списку росіян та російських організацій під санкціями, передають російські ЗМІ. Рябков закинув США "гру з вогнем" через намагання окремих політиків зруйнувати відносини двох країни та додав, що РФ поповнить свій "чорний список" американців.

Нагадаємо, що Білий дім 15 березня наклав санкції на 19 росіян за підозрою у втручанні у вибори президента США в 2016 році. Серед них - 13 обвинувачених спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує втручання Росії у американські вибори.

Окрім того, під санкціями опинилися п'ять російських компаній, включно з Internet Research Agency, яку підозрюють у реалізації масової кампанії з дезінформації онлайн, що могла вплинути і на результат виборів.