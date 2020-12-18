Лавров раптом захотів поговорити з Кулебою про Донбас

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров несподівано заявив про готовність до "серйозної розмови" зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ. Зокрема, російський міністр готовий обговорювати виконання мінських угод, домовленостей "нормандської четвірки" або питання двосторонніх відносин.

Водночас щодо перших двох пунктів він зазначив, що виконувати "домовленості має Україна", а також послався на необхідність Києву "шукати прямий зв'язок з Донбасом". Про відповідальність Росії міністр нічого не сказав.

Причиною тому став обстріл в зоні ООС з боку підконтрольних Росії незаконних збройних формувань, внаслідок яких загинув один український воїн і один був поранений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук зажадав від Росії взяти на себе відповідальність за виконання домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в Парижі.

Раніше колишній спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік заявив, що сторонами конфлікту на Донбасі є тільки Росія і Україна.