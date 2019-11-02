Лавренюк може стати заступником Авакова: що про це відомо

Екс-заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк може повернутися на роботу в МВС і стати заступником міністра Арсена Авакова.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Сам чиновник коментувати можливі призначення відмовився, посилаючись на те, що зараз знаходиться на відпочинку.

Лавренюк і Аваков

За даними "Української правди", Лавренюк може бути призначений на посаду заступника генерального прокурора України.

До призначення заступником міністра інфраструктури у 2016 році він обіймав керівні посади в ГУ МВС України в Донецькій області, Департаменті внутрішньої безпеки МВС.

У нього також є великий досвід антикорупційної діяльності. Він очолював Управління з попередження корупції та проведення люстрації МВС України.

Крім того, в Мінінфраструктури він реформував Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та Держфінмоніторингу. Під його керівництвом була розроблена Антикорупційна стратегія і програма міністерства. В результаті МІУ отримало позитивну оцінку USAID і вийшло в лідери за кількістю і масштабами розкритих корупційних схем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня Лавренюк заявив, що йде у відставку. Він працював заступником міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Курирував морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті.

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