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"Ластівка ти моя уважна!" Зеленський зірвався на українцеві, який зробив йому зауваження

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Президент України Володимир Зеленський публічно зірвався на українцеві у соціальній мережі Facebook після того, як той зробив йому зауваження.

Так, на сторінці глави Офісу президента Андрія Богдана з'явилося фото, на якому він сам, а також глава держави і перша леді позують на тлі Ніагарського водоспаду. Один із користувачів звернув увагу на те, що офіційний візит президента до Канади тривав з 1 по 3 липня і запитав, що Зеленський робив у Канаді 4 липня.

"А де ж ти, сонечко, було 4-й день? Чи не в тій же Канаді, відпочиваючи за наш рахунок від цілого місяця президентства?" – запитав українець.

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Андрій Богдан з подружжям Зеленських

Андрій Богдан з подружжям Зеленських

Facebook Андрія Богдана

Відповідь Зеленського була не менше іронічною: "А я, хмаринка ти моя, був у Києві, на роботі. Викладають піарники іноді пізніше, ластівка ти моя уважна!".

"Ластівка ти моя уважна!" Зеленський зірвався на українцеві, який зробив йому зауваження

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим в прес-службі Зеленського опублікували анонс його візиту в Канаду, переплутавши столицю Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій БогданОлена Зеленська
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
"Какой хороший день, какой хороший пень, какой хароший я и песенка моя..."
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Лебедева Светлана
Лебедева Светлана
Ха! Какой из завхоза Богдана дипломат! Его задача закупать авторучки и туалетную бумагу для офиса. Неудивительно, что Зеленоботы и не знают столицу Канады.Они еще многого не знают, вернее, ничего не знают. Жаль, но страной будут "управлять" вот такие...
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
А Порошенко на соседней ветке смотрит на шарики и зовет всех записываться в армию. Отказывающимся грозится репу начистить.
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