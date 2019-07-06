"Ластівка ти моя уважна!" Зеленський зірвався на українцеві, який зробив йому зауваження

Президент України Володимир Зеленський публічно зірвався на українцеві у соціальній мережі Facebook після того, як той зробив йому зауваження.

Так, на сторінці глави Офісу президента Андрія Богдана з'явилося фото, на якому він сам, а також глава держави і перша леді позують на тлі Ніагарського водоспаду. Один із користувачів звернув увагу на те, що офіційний візит президента до Канади тривав з 1 по 3 липня і запитав, що Зеленський робив у Канаді 4 липня.

"А де ж ти, сонечко, було 4-й день? Чи не в тій же Канаді, відпочиваючи за наш рахунок від цілого місяця президентства?" – запитав українець.

Андрій Богдан з подружжям Зеленських Facebook Андрія Богдана

Відповідь Зеленського була не менше іронічною: "А я, хмаринка ти моя, був у Києві, на роботі. Викладають піарники іноді пізніше, ластівка ти моя уважна!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим в прес-службі Зеленського опублікували анонс його візиту в Канаду, переплутавши столицю Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

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