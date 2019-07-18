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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Зеленський просто стібеться над всіма нами

3.1т

У мене тільки одне питання з приводу 15 хвилинного монологу Зеленського. В якого це дива постановочне кіно під бадьору музичку називається у нас "відверте інтерв‘ю"? Промовки про відкритість та намагання бути серед людей - це стьоб над всіма нами. Весь ролік - суцільна агітація перед виборами в Раду.

І головне, він дійсно збирається "закінчити війну". За допомогою прямих перемовин з Путіним, про якого він, до речі, говорив з більшою повагою, ніж про український політикум. Показово.

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Особливо торкнуло про те, що росіяни "відібрали Крим та підтримують окуповані території". Тобто він не впевнений у тому, що на Донбасі та в Криму - один за природою міжнародний конфлікт? Це про цінності та пріоритети. Причому не тільки президента та його поплічників, спонсорів та кураторів. Але й про цінності українців, яким не пече від таких "одкровень" першої особи воюючої держави.

Колись говорили, що в моїй рідній Феодосії є три типи мешканців: феодосійці, феодоси та феодосіяки. Цікаво, як назвати замовників капітуляції? Малоросіяки, чи однару зрадозбоченці?

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Російсько-український конфлікт війна Анексія Криму
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Росія Росія - країна-агресор Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Лариси Волошиної
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Mega Death
Mega Death
Ух ты ))) Она только додумалась до этого??))) Она думала, что он, что-то другое будет делать?))
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