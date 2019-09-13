Никогда такого не было и вот - опять. Какая неожиданность! Кто бы мог подумать. В Верховной Раде опять завелись кнопкодавы.

И это после того как в августе президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает лишать народных депутатов мандатов, в том числе и за кнопкодавство. Как же так можно, чтоб не уважать президента, избранного 73% избирателей! Он обещал - они попрали.

Председатель партии "Слуга народа", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил глубокую обеспокоенность произошедшим. "Вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады Украины во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Чесно" был зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9 созыва. С чем вас и поздравляю, к сожалению", - сказал он, пишет Лариса Волошина для ДС.

Виновником переполоха стал мажоритарщик-самовыдвиженец с Донетчины Александр Ковалев, который проголосовал за своего коллегу, другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. И хотя напротив фамилии Ефимова указано "за", - а рассматривался, как мы помним, президентский законопроект - Разумков ясно дал понять, что в таких нечестных попутчиках новая моновласть не нуждается. "Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми, и надеюсь, что такого не будет в Верховной Раде".

И тут выясняется, что буквально на следующий день инцидент повторился. В среду, 11 сентября, народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо своего однопартийца Вячеслава Рублева за законопроект №1052. Упс - нежданчик. Можно было бы списать все на случайное стечение обстоятельств, или заразный вирус. Мало ли в чем причина. Не разобралась, не знала, как называется, просто нажала пимпочку, потому что ее зеленый цвет не предвещал никакой беды. Но. Всегда есть какое-нибудь досадное "но". Это ведь не первый случай среди президентских депутатов. 3 сентября в кнопкодавстве был уличен представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко, когда голосовал за народного депутата Александра Скичко.

Да что ж такое-то! Выходит, Разумков скрывал от коллег правду, когда назвал первопроходцами мажоритарщиков? А может, этих депутатов президенту подбросили? Или они заблудившиеся отпускники, уволенные из партии еще месяц как?

Ура, товарищи! Разобрались. Расходимся. Царь хороший - бояре плохие. Вот только подобная избирательность свидетельствует о другом более масштабном явлении. В книге Яна Вернера Мюллера "Что такое популизм" описывается, что ничто, вплоть до обвинений в коррупции, не причиняет ущерба репутации популистских лидеров. Причина в том, что популизм основан на противопоставлении "простого человека" неким "им" - правящим элитам, буржуям, капиталистам и прочим хозяевам жизни. Поэтому, пишет Мюллер, сторонники популистов не считают преступления и нарушения демократических процедур серьезными проблемами, "пока это делается во имя морали, во имя "нас", "трудового народа", а не в интересах "их" - безнравственных иностранных агентов". Другими словами, популизм - это нео-большевизм. Вспомним, как в сознании масс существовали одновременно такие взаимоисключающие явления, как "нещадная борьба с эксплуататорами трудового народа" и трудодни, которые совсем не рабство, потому что их насаждают свои "простые парни из народа".

Избирателей Зеленского, конечно же, не озаботит, что он и его партия регулярно нарушают собственное обещание: "Если я нарушу закон, то тут же подам в отставку". Нечто подобное обещалось всеми VIP-слугами неоднократно. И это не мешает им теперь оправдывать нарушения "наказом избирателей". Голосуем изменения в Конституцию без обсуждения? - Так хочет народ. Проводим за три дня две пленарных сессии и заседание комитета? - Нечего рассусоливать, люди ждут. Сколько раз мы слышали подобные оправдания?

Расчет на фанатичных приверженцев работает. Но и тут есть одно "но". Не существует никаких 73%. Огромная часть проголосовавших во втором туре за нынешнего президента - это весьма настороженно относящаяся к нему публика. Разумней бы было считать сторонников по результатам первого тура. Сколько там? 30%? 35% вместе с теми, кто хотел проголосовать, но не смог? Вот и поделите эту цифру на два, чтобы получить приблизительное число фанатичных избирателей. Они и только они будут подвержены слепоте популизма. А остальные очень скоро могут решить, что это их "сделали разом".

Никто не любит чувствовать себя обманутым. Особенно те, от кого и не скрывают, что их только что обманули. И тогда среди вчерашних сторонников начнет расти раздражение. И что тогда? Как долго будут работать ужимки в стиле "тут читать, тут не читать"? Суть любого популизма заключается в том, что его нужно поддерживать. Либо деньгами и соцвыплатами, либо репрессиями и страхом.

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Р.S. Тем временем Литвиненко и Копанчук публично извинились за свое кнопкодавство, признали "собственное поведение недопустимым" и пообещали, что больше ни-ни. Дескать, урок усвоен. Для пущей убедительности двое "слуг народа" даже торжественно пообещали передать свою месячную зарплату на благотворительность. На этом, похоже, в пропрезидентской партии неприятный инцидент с кнопкодавством считают исчерпанным.

А как же обещанное лишение мандата для кнопкодавов? О чем в первом чтении даже были проголосованы изменения в Конституцию. Мог Разумков, например, проявить принципиальность и потребовать от проштрафившихся уйти из Рады и партии. Но, видимо, на народных слуг драконовские методы борьбы за парламентскую честность распространяются лишь частично.

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