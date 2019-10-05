"Черепаха, иди сюда. Надо посоветоваться. Есть дело. - Я не хочу есть дело. Я хочу есть крем-брюле". Наша власть, конечно же, не черепаха. Скорость, с которой она мчится к катастрофе - первая космическая. Однако, учитывая что говорят отдельные её представители, невольно возникает вопрос: "Что они там курят/едят/принимают инъекционно, что у них так задорно получается настраивать против себя активную часть общества?"

Не успели отгреметь баталии вокруг "формулы Штайнмайера", как очередной носитель властных полномочий выдал на гора заявление, способное стать топ-ньюзом на следующем Вече против капитуляции, которое состоится уже в это воскресенье. По словам главы парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко, для разработки украинского законопроекта про статус Донбасса, очень надо посоветоваться с Москвой. О как! Только это не "зрада". Как вы могли подумать? Сразу видно, что вы все проплаченные, ласые до наживы на крови неадекваты.

К тому же, фраза про "Российскую Федерацию как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории", с которой будет согласован законопроект - вырвана из контекста. Президент сказал, что зрада отменяется - значит перлы про согласование с Россией, сразу после заявочку про отмену льгот ветеранам и анонса наезда на ФОПов в купе с закрытие школ - это наша "велика перемога". А вы все злые и просто мешаете козлам спокойно жить.

"Это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция. И наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса - передаёт Интерфакс) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - отметил нардеп от партии СГ. И тут вопрос: Ну вот зачем они все это делают?

Ну что тут скажешь. Кому-то очень хочется подёргать проснувшегося тигра за усы. Ведь всегда есть шанс, что обозлённый хищник сожрет не провокатора, а президента, под прикрытием моновласти которого все это происходит. Похоже, что в окружении президента очень многие взяли кремлевский заказ на доведение ситуации до Майдана. А все, что мы наблюдаем - это соцсоревнование на звание ударника антиукраинского труда.

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