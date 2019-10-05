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6 жовтня • оновлено в 18:09
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Оказалось, Украине нужно посоветоваться с Москвой

29.5т Читати матеріал російською

"Черепаха, иди сюда. Надо посоветоваться. Есть дело. - Я не хочу есть дело. Я хочу есть крем-брюле". Наша власть, конечно же, не черепаха. Скорость, с которой она мчится к катастрофе - первая космическая. Однако, учитывая что говорят отдельные её представители, невольно возникает вопрос: "Что они там курят/едят/принимают инъекционно, что у них так задорно получается настраивать против себя активную часть общества?"

Не успели отгреметь баталии вокруг "формулы Штайнмайера", как очередной носитель властных полномочий выдал на гора заявление, способное стать топ-ньюзом на следующем Вече против капитуляции, которое состоится уже в это воскресенье. По словам главы парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко, для разработки украинского законопроекта про статус Донбасса, очень надо посоветоваться с Москвой. О как! Только это не "зрада". Как вы могли подумать? Сразу видно, что вы все проплаченные, ласые до наживы на крови неадекваты.

К тому же, фраза про "Российскую Федерацию как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории", с которой будет согласован законопроект - вырвана из контекста. Президент сказал, что зрада отменяется - значит перлы про согласование с Россией, сразу после заявочку про отмену льгот ветеранам и анонса наезда на ФОПов в купе с закрытие школ - это наша "велика перемога". А вы все злые и просто мешаете козлам спокойно жить.

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"Это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция. И наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса - передаёт Интерфакс) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - отметил нардеп от партии СГ. И тут вопрос: Ну вот зачем они все это делают?

Ну что тут скажешь. Кому-то очень хочется подёргать проснувшегося тигра за усы. Ведь всегда есть шанс, что обозлённый хищник сожрет не провокатора, а президента, под прикрытием моновласти которого все это происходит. Похоже, что в окружении президента очень многие взяли кремлевский заказ на доведение ситуации до Майдана. А все, что мы наблюдаем - это соцсоревнование на звание ударника антиукраинского труда.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Російсько-український конфлікт війна Війна на Донбасі
Особи
Богдан Яременко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Лариcы Волошиной
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Автор права. Действительно похоже на соревнование "ударников антиукраинского труда". И у них еще поворачивается язык говорить негативно о "попередниках"?!
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Питон Каа
Питон Каа
Прошли те времена, когда Москва давала Украине советы. Теперь она отдает Украине приказания. И так теперь будет всегда.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Питон Каа, Пшёл нах! Мечтатель.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Питон, возьму на себя смелость поправить вас: Москва всегда отдавала приказы. Но, только какие из них, хоть одна страна в мире, выполняла? Да и сама эрефия тоже. А уж Украина ...Самой єрефии недолго осталось, а вы - "всегда". Укранці, шануймося, бо ми того варті!
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Укроинство может сколько угодно кукарекать про незалэжность и мир только на условиях Киева, но всякому разумному человеку очевидно, что без учёта интересов России урегулирование конфликта невозможно, задавить ЛДНР силой не позволят
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Петр Апраксин, Не кукарекай Китай у вас Сибирь отобрал. Разумный такого как ты не напишет.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Петр Апраксин, если не секрет, то может известный царедворец раскроет нам тайный интерес московитов на "дамбасе". Ведь не зря же ты присвоил себе графский титул, или это просто шутка кремлевского куратора над очередным заштатным пригожинским тролем из зажопья эрэфии?
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