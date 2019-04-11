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Лариса Ніцой: поставте письменниці відверте питання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV стане українська письменниця Лариса Ніцой.

Лариса Ніцой: поставте письменниці відверте питання

Під час шоу-допиту, ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої запитання і пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Ніцой сьогодні о 17:30.

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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Лариса, ты почему такая тупая?
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Shirr Igor
Shirr Igor
Лариса, вы прада писательница? Такое ощющение, что вы себе сильно льстите.
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