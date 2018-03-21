Kyiv Post продали за 3,5 мільйона доларів

Мохаммад Захур, який придбав видання за 1,1 мільйона доларів, продав Kyiv Post одеському мільйонеру, сирійцю Аднану Ківану.Британсько-український підприємець Мохаммад Захур продав англомовне видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за 3,5 мільйона доларів. Про це у середу, 21 березня, повідомляється на сайті Kyiv Post.

Власник групи компаній ISTIL Group Захур повідомив Kyiv Post, що Аднан Ківан уже "вніс суттєвий аванс", і що продаж буде завершено до 1 квітня 2018 року.

За словами Захура, Ківан цінує журналістську незалежність видання Kyiv Post, але залишає за собою право найняти свою команду журналістів та інших співробітників.

Мохаммад Захур є другим власником газети Kyiv Post. Він придбав видання у 2009 році у його засновника Джеда Сандена за 1,1 мільйона доларів. Англомовна газета Kyiv Post видається у Києві з 1995 року.