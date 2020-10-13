КВУ розкритикував ідею Зеленського про всенародне опитування в день виборів

Проведення опитування громадян у день місцевих виборів, яке анонсував президент України Володимир Зеленський, не передбачено Виборчим кодексом.

Про це в Facebook повідомив Комітет виборців України. Для проведення всеукраїнського опитування немає юридичних механізмів.

У КВУ зазначили, що на сьогоднішній день не зрозуміло, хто буде проводити опитування, як будуть визначатися питання, як відбуватиметься процедура голосування, чи буде проводитися опитування в приміщеннях виборчих дільниць або за їхніми межами, які юридичні наслідки матимуть його результати.

"У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс України чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах, і визначає повноваження членів виборчих комісій", – сказано в заяві.

Також у ній зазначено, що будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес, враховуючи, що до дня голосування залишилося 12 днів.

"Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники і опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян", – відзначили в КВУ.

У заяві уточнили, що в нинішніх умовах дотримання цих базових правил неможливо і може розглядатися як маніпулятивна технологія і спроба впливу на результати голосування.

Крім того, там нагадали, що такі ініціативи вже розглядалися у Верховній Раді, проте не були ухвалені й зазнали критики експертів.

Для проведення опитування немає юридичних механізмів Facebook КВУ

Такі ініціативи вже були відкинуті Facebook КВУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу й закликав громадян взяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня, маючи на увазі місцеві вибори.