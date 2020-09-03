КВУ – про міф турборежиму: "слуги народу" ухвалили менше законів, ніж попередники

Монобільшість у Верховній Раді за рік роботи в турборежимі ухвалила менше законів, ніж попередники – нардепи 8-го скликання.

Про це повідомляє Комітет виборців України, який порівняв роботу депутатів 9-го скликання з колегами попередніх скликань. Для оцінювання роботи Ради 8-го скликання було взято період з 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, монобільшості – з 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року.

Було встановлено, за перший рік роботи депутати 9-го скликання ухвалили 264 закони, а нардепи 8-го скликання за аналогічний період – 330.

Також депутати 8-го скликання зареєстрували більше законопроєктів: 4,8 тисячі проти 3,4 тисячі. При цьому у парламентаріїв обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 – у 8-го скликання і 117 – у депутатів 9-го.

"Навіть в умовах турборежиму кількість ухвалених законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їхніх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного стосунку до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – турборежим виявився широко розрекламованим міфом", – підсумував глава КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що їхня фракція у Верховній Раді змінила турборежим на системну роботу.