КВУ попередив про можливу фальсифікацію виборів у Дніпрі

Низька явка на виборах міського голови в Дніпрі може призвести до того, що результати народного волевиявлення може бути сфальсифіковано.

Про це заявив голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудєв, закликавши людей іти на голосування. За його словами, виборчі дільниці в місті працюють у штатному режимі та забезпечені всіма потрібними індивідуальними та груповими засобами захисту.

"Ви повинні розуміти, чим нижча явка, чим більша ваша пасивність, тим більша вірогідність того, що різноманітні схеми маніпуляцій або фальшування можуть спрацювати на цих виборах", – наголосив Жолудєв.

Також голова правління КВУ розповів про порушення під час голосування.

"Спостерігачами Комітету виборців України зафіксовано щонайменше шість випадків фотографування виборчих бюлетенів виборцями в місті Дніпро. Є один зафіксований випадок, коли виборець просто з’явився на виборчу дільницю і після голосування вимагав грошей за голосування за певного кандидата, бо йому обіцяли. Є побоювання і стосовно телеґрам-каналів і вайбер-груп, які вже налічують понад 25 тисяч учасників. Якщо всі ці люди, яким обіцяли через ці канали по 1,5 тис. грн за певного кандидата, реалізують таку можливість, це буде кричуща ситуація, яка суттєво вплине на результат", – висловив занепокоєння експерт.

За інформацією з виборчих комісій, явка станом на 14:00 у Дніпрі становить 16%.