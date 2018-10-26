КВК чи Коломойський: ЗМІ дізналися, хто стоїть за Зеленським-президентом

Влітку цього року потенційний кандидат у президенти комік Володимир Зеленський і керівництво "Кварталу-95" зустрічалися з кількома українськими політтехнологами, що може підтверджувати наміри актора брати участь у виборах.

Йшлося про можливу співпрацю у президентській кампанії, стверджують джерела "УП", які кажуть, що жоден із технологів не задовольнив очікувань команди Зеленського.

"Мовляв, всі пропонували класичні підходи до виборів, а це їм не підходить. В підсумку "Квартал 95" поки готується до виборчих перегонів власними силами", — пише ЗМІ.

Співрозмовники, які контактують із командою "Кварталу", стверджують, що Зеленський веде дуже закриту, нестандартну кампанію. Зараз у нього немає сформованого виборчого штабу і взагалі поки його підхід до виборів більше нагадує напрацювання сценарію чергового телешоу.

Володимир Зеленський Прес-служба Квартал 95

До найближчого оточення актора, з яким Зеленський працює щодо виборів, відносять лідера партії "Слуга народу" Івана Баканова, Бориса і Сергія Шефірів, Сергія Трофімова та Юрія Костюка.

"Всі вони є керівниками і сценаристами студії "Квартал 95". Час від часу вони збираються разом і обговорюють публічні та непублічні кроки Зеленського. Баканов є закулісною частиною кварталівської команди, його фото навіть неможливо знайти в інтернеті. А ось із братами Шефірами Зеленський близько дружить ще зі студентських років. Вони — колишні учасники КВК, писали скетчі для інших учасників КВК і все життя ведуть спільний гумористичний бізнес із Зеленським. Трофімов почав працювати із "Кварталом 95" у 2005 році, зараз він займається кіно-напрямком студії. Костюк — так само колишній учасник КВК, один із головних сценаристів кіно і телепродуктів "Кварталу", зокрема серіалу "Слуга народу". Саме ці люди разом із Зеленським створюють кіношну передвиборчу кампанію", — стверджують журналісти.

"Якщо Володя вестиме кампанію за старими правилами, він автоматично програє, бо нічого в цьому не розуміє. Його просто з'їдять старі орговики, які вже 25 років займаються виборами", — емоційно розповіло одне з наближених джерел у команді "95-го кварталу".

Зазначається, що через брак політичного, економічного та управлінського досвіду команда "Кварталу" бере поради у експертів, яким довіряють, — серед них політолог і виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" Віктор Андрусів, відомий адвокат, послугами якого користується олігарх Ігор Коломойський — Андрій Богдан і співзасновник "Monobank" Дмитро Дубілет, який принципово відмовляється коментувати політичні питання.

Як вважають фахівці, головне завдання, яке стоїть перед неформальним штабом актора — зуміти мобілізувати своїх виборців (а це переважно люди у віці 18-29 років), змусити їх фізично прийти на вибори.

Інший фактор, про який часто не під запис кажуть політики — залежність Зеленського від Коломойського — власника телеканалу 1+1, на якому транслюють продукти "Кварталу".

"І все не так однозначно, як може здатися на перший погляд. Насправді команда "Кварталу 95" намагається відмежуватися від можливого впливу Коломойського на їхнього кандидата. По-перше, сам Зеленський дуже гостро сприймає закиди, що його хтось може контролювати. А по-друге, суперечливе амплуа олігарха занадто токсичне для образу, який приміряє на себе Зеленський", — пише ЗМІ.

Цікаво, що і сам Коломойський у приватних бесідах демонстративно відмежовується від впливу на Зеленського, незважаючи на їхні дружні стосунки.

"Чи контактую я із Зеленським? Так, навіть нещодавно говорив по телефону. Але чи впливаю я якось на нього? Точно ні. Ми за нього тільки вболіваємо", — переказують слова олігарха люди з його найближчого оточення.

У цих словах є частка правди, впевнені журналісти:

"На нинішньому етапі Зеленському дійсно не потрібна допомога олігарха. Зараз йому цілком вистачає власних ресурсів. Як такої реклами в медіа він не потребує — рівень впізнаваності актора і так максимальний. Краще за Зеленського люди знають тільки Порошенка, Тимошенко і Ляшка".

Втім, зазначають, що під час самої виборчої кампанії допомога і зв'язки Коломойського можуть цілком стати у пригоді Зеленському:

"І не тільки Коломойського — чим вищі показники Зеленського, тим простіше йому буде отримати підтримку. А якщо його рейтинг триматиме позитивну динаміку, то все більше олігархів будуть до нього придивлятися не як до ведучого корпоративів, а як до політика. Сподобатися виборцю — тільки півроботи. Інша половина — домовитися про підтримку з місцевими елітами по всіх регіонах і мати можливість захистити свої голоси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними українських ЗМІ, участь Зеленського у виборах — це вже прийняте рішення, однак із заявою про офіційний старт він тягнутиме до останнього. Ставку на коміка нібито зробив олігарх Ігор Коломойський.

Зеленський зізнався, що через чутки про його намір іти у президенти України останні кілька місяців він живе у кошмарі.

Нагадаємо, у 2017 році "Квартал 95" зареєстрував політичну партію "Слуга народу".