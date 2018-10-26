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КВК чи Коломойський: ЗМІ дізналися, хто стоїть за Зеленським-президентом

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Влітку цього року потенційний кандидат у президенти комік Володимир Зеленський і керівництво "Кварталу-95" зустрічалися з кількома українськими політтехнологами, що може підтверджувати наміри актора брати участь у виборах.

Йшлося про можливу співпрацю у президентській кампанії, стверджують джерела "УП", які кажуть, що жоден із технологів не задовольнив очікувань команди Зеленського.

"Мовляв, всі пропонували класичні підходи до виборів, а це їм не підходить. В підсумку "Квартал 95" поки готується до виборчих перегонів власними силами", — пише ЗМІ.

Співрозмовники, які контактують із командою "Кварталу", стверджують, що Зеленський веде дуже закриту, нестандартну кампанію. Зараз у нього немає сформованого виборчого штабу і взагалі поки його підхід до виборів більше нагадує напрацювання сценарію чергового телешоу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба Квартал 95

До найближчого оточення актора, з яким Зеленський працює щодо виборів, відносять лідера партії "Слуга народу" Івана Баканова, Бориса і Сергія Шефірів, Сергія Трофімова та Юрія Костюка.

"Всі вони є керівниками і сценаристами студії "Квартал 95". Час від часу вони збираються разом і обговорюють публічні та непублічні кроки Зеленського. Баканов є закулісною частиною кварталівської команди, його фото навіть неможливо знайти в інтернеті. А ось із братами Шефірами Зеленський близько дружить ще зі студентських років. Вони — колишні учасники КВК, писали скетчі для інших учасників КВК і все життя ведуть спільний гумористичний бізнес із Зеленським. Трофімов почав працювати із "Кварталом 95" у 2005 році, зараз він займається кіно-напрямком студії. Костюк — так само колишній учасник КВК, один із головних сценаристів кіно і телепродуктів "Кварталу", зокрема серіалу "Слуга народу". Саме ці люди разом із Зеленським створюють кіношну передвиборчу кампанію", — стверджують журналісти.

"Якщо Володя вестиме кампанію за старими правилами, він автоматично програє, бо нічого в цьому не розуміє. Його просто з'їдять старі орговики, які вже 25 років займаються виборами", — емоційно розповіло одне з наближених джерел у команді "95-го кварталу".

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Зазначається, що через брак політичного, економічного та управлінського досвіду команда "Кварталу" бере поради у експертів, яким довіряють, — серед них політолог і виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" Віктор Андрусів, відомий адвокат, послугами якого користується олігарх Ігор Коломойський — Андрій Богдан і співзасновник "Monobank" Дмитро Дубілет, який принципово відмовляється коментувати політичні питання.

Як вважають фахівці, головне завдання, яке стоїть перед неформальним штабом актора — зуміти мобілізувати своїх виборців (а це переважно люди у віці 18-29 років), змусити їх фізично прийти на вибори.

Інший фактор, про який часто не під запис кажуть політики — залежність Зеленського від Коломойського — власника телеканалу 1+1, на якому транслюють продукти "Кварталу".

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"І все не так однозначно, як може здатися на перший погляд. Насправді команда "Кварталу 95" намагається відмежуватися від можливого впливу Коломойського на їхнього кандидата. По-перше, сам Зеленський дуже гостро сприймає закиди, що його хтось може контролювати. А по-друге, суперечливе амплуа олігарха занадто токсичне для образу, який приміряє на себе Зеленський", — пише ЗМІ.

Цікаво, що і сам Коломойський у приватних бесідах демонстративно відмежовується від впливу на Зеленського, незважаючи на їхні дружні стосунки.

"Чи контактую я із Зеленським? Так, навіть нещодавно говорив по телефону. Але чи впливаю я якось на нього? Точно ні. Ми за нього тільки вболіваємо", — переказують слова олігарха люди з його найближчого оточення.

КВК чи Коломойський: ЗМІ дізналися, хто стоїть за Зеленським-президентом

У цих словах є частка правди, впевнені журналісти:

"На нинішньому етапі Зеленському дійсно не потрібна допомога олігарха. Зараз йому цілком вистачає власних ресурсів. Як такої реклами в медіа він не потребує — рівень впізнаваності актора і так максимальний. Краще за Зеленського люди знають тільки Порошенка, Тимошенко і Ляшка".

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Втім, зазначають, що під час самої виборчої кампанії допомога і зв'язки Коломойського можуть цілком стати у пригоді Зеленському:

"І не тільки Коломойського — чим вищі показники Зеленського, тим простіше йому буде отримати підтримку. А якщо його рейтинг триматиме позитивну динаміку, то все більше олігархів будуть до нього придивлятися не як до ведучого корпоративів, а як до політика. Сподобатися виборцю — тільки півроботи. Інша половина — домовитися про підтримку з місцевими елітами по всіх регіонах і мати можливість захистити свої голоси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними українських ЗМІ, участь Зеленського у виборах — це вже прийняте рішення, однак із заявою про офіційний старт він тягнутиме до останнього. Ставку на коміка нібито зробив олігарх Ігор Коломойський.

Зеленський зізнався, що через чутки про його намір іти у президенти України останні кілька місяців він живе у кошмарі.

Нагадаємо, у 2017 році "Квартал 95" зареєстрував політичну партію "Слуга народу".

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Президентські вибори 2019Вибори президента України 2019
Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
Об'єкти
вибори в Україні"Слуга Народу"
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
К цирку Юлии Тимошенко, за которой торчать уши Путина, не хватает только шапито Зеленского, за которым торчат уши Коломойского!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А че, у Украины реальный выбор - либо подонки, либо клоуны.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не фанатею от Зеленского, но читая комменты и задаюсь вопросом: почему пасечник, шапкокрад-насильник и кондитер могут быть президентами, а актер-комик или певец нет? Кстати, Рейган, президент США развалившийся СССР, то же был актером
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Стук Кастрюль, пара слов и исчерпывающий ответ.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
UaDonetsk Umka, Зеленский не Рейган. Украина не США.
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