"Кварталівці", коміки та противник Майдану: хто може стати на чолі міст України

В Україні стартувала підготовка до місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня. Політичні сили поступово розгортають передвиборчі штаби, збирають команду й підбирають кандидатури.

"Слуга народу" вже провела праймеріз і вибрала кандидатом у мери Києва народного депутата Ірину Верещук. Після цього в партії встигли озвучити імена тих, хто, ймовірно, буде боротися за пост в інших містах. Як у випадку з парламентськими, на місцевих виборах не обійдеться без відомих шоуменів. Детальніше – читайте на OBOZREVATEL.

Тернопіль готується очолити комік і учасник проєкту "Студія квартал 95"

Актор і ведучий Віктор Гевко планує балотуватися в мери Тернополя від партії "Слуга народу", повідомили українські ЗМІ. Сам же комік поки не підтвердив, але й не спростував таку можливість.

У родині Гевка вже є один політик, у 2019 році старший брат Віктора Володимир був обраний до Верховної Ради України 9-го скликання по мажоритарному округу №167 (Тернопільська область) від партії "Слуга народу". Можливо, молодший брат вирішив піти його шляхом.

Віктор Гевко, ймовірно, піде в мери Тернополя paramolodа

Віктор Гевко, ймовірно, піде в мери Тернополя paramoloda.ua

До того ж це вже не перша спроба Віктора піти в політику, у 2015 році він балотувався в депутати Тернопільської обласної ради за списком Блоку Петра Порошенка "Солідарність", однак не виграв. Крім того, він очолював штаб Володимира Зеленського в Тернополі під час президентських виборів 2019 року. На цьому політичний досвід Гевка закінчується.

Віктор народився 28 травня 1985 року в селі Товсте Заліщицького району Тернопільської області. Освіту здобув у Тернопільському національно-технічному університеті ім. Івана Пулюя. Працював начальником відділу маркетингу ТРЦ "Подоляни".

Подальшу кар'єру Віктор продовжив уже в ролі коміка, автора і актора скетч-шоу "Країна У", і "Одного разу під Полтавою", учасник проєкту 95-го Кварталу "Бійцівський клуб", а до цього триразовий переможець "Розсміши коміка" за участю Володимира Зеленського.

Наразі є капітаном команди "VIP-Тернопіль", яка кілька разів брала участь у "Лізі сміху". Крім того, Віктора Гевка називають одним із найбільш затребуваних ведучих весіль та корпоративів.

За Одесу поборються колишній кандидат у мери Києва і "одеський джентльмен"

Після невдачі в праймеріз на пост кандидата в мери столиці від партії "Слуга народу" Микола Тищенко не заперечив, що може спробувати свої сили в іншому місті, а саме – Одесі. Однак народний депутат підкреслив, що все залежатиме від рішення Володимира Зеленського.

Микола Тищенко не заперечує можливості поборотися за крісло мера Одеси Ліга.net

Але чи стане український президент ризикувати репутацією, вибираючи людину, ім'я якої останнім часом асоціюється з самими скандалами?

З останнього, що Тищенко ще довго будуть згадувати всі столичні й не тільки ресторатори, – скандал із рестораном "Велюр", що належить нардепу.

Суть історії в тому, що, незважаючи на карантинні заборони на роботу закладів громадського харчування, журналісти зафіксували, як його ресторан вільно відвідували політики і представники олігархів.

Новина відразу ж викликала бурю невдоволення серед власників інших закладів, які в період карантину змушені були терпіти збитки через закритий бізнес, саме тоді як Тищенко заробляв. До речі, ціни в "Велюр" дуже далекі від середньостатистичних по Києву.

І незважаючи на виписаний поліцією штраф за порушення постанови Кабінету міністрів, ресторан "слуги народу" знову порушив карантин. І якщо в першому випадку власники закладу хоч якось намагалися це приховати, то цього разу навіть рекламу пустили.

Так "Велюр" запустив у своєму Instagram сторіз, де повідомляє, що чекає на своїх відвідувачів до 6 ранку, саме тоді як у місті діє заборона на відвідування закладів громадського харчування з 23:00 до 6:00.

Тищенко став зіркою скандалів ГолосUA

Наразі Тищенко володіє мережею ресторанів "Наша карта", в яку, з огляду на офіційний сайт, входить чотири ресторани. Раніше їх було сім.

Також, за даними ЗМІ, в "Слузі народу" хочуть висунути проти чинного мера Одеси Геннадія Труханова одного з фронтменів команди КВК "Одеські джентльмени" і підприємця Олега Філімонова. Пишуть, що його кандидатуру нібито схвалив сам Зеленський.

Олегу Філімонову запропонували стати кандидатом на пост мера Одеси aqua-marine.org

Народився Олег Миколайович 26 лютого 1952 року в Миколаєві. Після закінчення школи переїхав до Одеси, де вступив до державного університету ім. Мечникова на факультет романо-германської філології.

У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Протягом двадцяти років викладав в Одеському державному університеті імені Мечникова, завідував кафедрою романо-германської філології.

Професійно в КВК почав грати вже будучи викладачам, був учасником команди "Клуб одеських джентльменів", які стали чемпіонами в 1987 році. Найбільшу популярність Філімонову принесла передача "Джентльмен-шоу", яка була заснована спільно з колегами з команди КВК.

Також був ведучим таких розважальних передач, як "Камера сміху" і "Філімонов і компанія".

У 2014 році Філімонов підтримував Революцію гідності й відкрито звинувачував російську владу в агресії проти України. Разом зі своїми колегами-акторами артист влаштовував благодійні вистави для військових, які поверталися в Одесу після участі в зоні бойових дій.

На честь Дня Конституції в 2020 році Володимир Зеленський надав Олегу Філімонову звання "Народний артист України".

На початку липня артист підтвердив чутки про те, що йому запропонували висунути свою кандидатуру на пост мера Одеси. Однак поки він своєї згоди не давав.

У мери Черкас балотується пародист

Український телеведучий, пародист, артист і народний депутат України Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. Навчатися він переїхав до столиці, де закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Олександр Скічко хоче стати мером Черкас "Прямий"

Правда, кар'єру економіст вирішив робити на телебаченні, куди потрапив ще у віці 15 років, ставши ведучим молодіжної програми. Також Скічко став фіналістом шоу "Україна має талант" і дійшов до фіналу російського шоу "Хвилина слави".

Далі продовжив кар'єру в Росії в ранковому шоу "Добрий МОНІНГ" на "Муз-ТВ", а в 2011 році повернувся в Україну на шоу "Підйом".

У 2017 році артист одружився з молодшою донькою українського мільярдера Леоніда Юрушева – Єлизаветою, що володіє, зокрема, імперією гранд-готелів у Києві й іншими компаніями в різних галузях.

Наразі ЗМІ звинувачують народного депутата в лобіюванні інтересів свого тестя в залізничній сфері. Ставши парламентарем, він очолив підкомітет із питань залізничного транспорту і став писати про проблеми в УЗ і критикувати проведені реформи. Хоча ще кілька місяців до цього Скічко явно мало що розумів у цій сфері.

Очолити Дніпро хоче противник української мови

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський не приховує своїх амбіцій на посаду міського голови Дніпра і заявив, що буде балотуватися незалежно від того, кого кандидатом вибере Зеленський.

Парламентар сам із Дніпра, закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю "Мости і транспортні тунелі".

Максим Бужанський має намір балотуватися в мери Дніпра Лига.net

12 років пропрацював в керівництві великої охоронної фірми, потім зайнявся бізнесом із комплектації інтер'єрів.

Українцям Бужанський більше відомий як блогер і телеведучий. Нардепа нерідко звинувачують у проросійських поглядах. У 2014 році він активно виступав проти Революції гідності, називаючи її учасників "вбивцями України".

Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів. Президента Віктора Януковича, який втік, блогер називав законно обраним і заявляв, що з ним українцям жилося краще. Особливу увагу Бужанський приділяв також радянській тематиці.

Пости Бужанського про Майдан і Віктора Януковича Скрин Facebook Олексій Голобуцький

До того ж сам блогер дуже різко реагує на такого роду звинувачення. Так, будучи вже народним депутатом, Бужанський назвав журналістку "тупою вівцею". Така образа пролунала після того, як дівчина запитала в тодішнього лідера партії "Слуги народу" Дмитра Разумкова, чому Бужанський, який ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича, став депутатом від їхньої фракції.

Буквально через місяць народний обранець назвав деяких виборців свого округу "інфантильними д*вбойобами" тільки за те, що йому поскаржилися на відсутність люків на території школи. Через день Бужанський перепросив за д*вбойобів, але не за інфантильних.

Останній гучний скандал із парламентарем трапився через законопроєкт, яким Бужанський пропонував відтермінувати перехід російськомовних середніх класів на українське навчання з 2020 року на 2023 рік. Крім того, документом пропонувалося знизити обсяг української на уроках. На щастя, закон не встигли ухвалити до закриття сесії.