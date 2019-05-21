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"Квартал" залишився без менеджерів: спливли нові факти про призначення Зеленського

10.5тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, провів низку важливих призначень на високі посади в Україні.

Серед новоспечених чиновників виявилося чимало співробітників студії "Квартал 95". Про це йде мова в матеріалі, опублікованому Telegram-каналом The Newsroom.

Відзначається, що судячи з перших призначень нового президента в АП, студія залишилася, як мінімум, без менеджерів середньої ланки.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Так, бізнес-партнер Зеленського по "Кварталу", його автор і художній керівник Сергій Шефір призначений першим помічником президента, просто помічником став Андрій Єрмак.

Заступниками голови АП працюватимуть члени команди нового президента Руслан Рябошапка, Кирило Тимошенко (відеограф Зеленського, керівник продакшена), Юрій Костюк (сценарист "Кваталу"), Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Кварталу") і екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Міністром закордонних справ, імовірно, стане колишній посол України в Канаді, а потім заступник глави МЗС і керівник місії в НАТО Вадим Пристайко.

Невідома поки і доля крісла глави СБУ. Серед імовірних кандидатів був названий народний депутат від "Батьківщини" Владислав Бухарєв. Однак, стало відомо, що він відмовився від посади, оскільки хоче керувати Зовнішньою розвідкою.

Ще одним претендентом був названий заступник нинішнього глави відомства Іван Трепак.

Крім того, допускають призначення главою СБУ близького друга Зеленського, керівника студії "Квартал" Івана Баканова. При цьому з'явилася інформація і про його можливе призначення наступним генеральним прокурором.

"Квартал" залишився без менеджерів: спливли нові факти про призначення Зеленського

ТАСС

Відзначимо, новим керівником Генштабу ЗСУ замість Віктора Муженка став його перший заступник, головний інспектор ЗСУ, генерал Руслан Хомчак.

"В армії він вважається професійним і авторитетним воєначальником. Генерал Хомчак виводив наше угруповання з оточення російськими військами в Іловайську, в яке це угруповання потрапило в результаті "блискучої операції", спланованою керівником Хомчака Муженком. Після цього давав свідчення в суді", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Зеленський розглядає кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка на посаду секретаря РНБО.

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Особи
Володимир ЗеленськийІван Баканов
Місце
Україна
Теги
РНБОСБУАдміністрація Президента
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кастрюли теперь будут житы в Краине 95. Весело,но не долго
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Зедебіли! Хотіли доказів зв'язку з Коломойським - ось: адвокат Коломойського, який на даний момент намагаєтбься повернути йому Приватбанк, тепер голова адміністрації президента. А решта призначень - ну зооовсіім ніякого кумівства- одні любі друзі і куми. Щось непомітно, щоби це брехливе єхидне сцикло по-новому формувало команду і набирало фахівців, а не компанію дружніх ворюг і бариг, які під шумок своїх вульгарних відеостьобів будуть грабувати країну за схемами коломойського
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