"Квартал" присвячував "баригам" свої скетчі і саме так прийшов до влади, – Геращенко

Під час послання, яке президент України Володимир Зеленський проголосив із трибуни Верховної Ради, він багато говорив про боротьбу з корупцією. А вже за тиждень антикорупційна система в Україні зазнала нищівних ударів.

На це у своєму Facebook звернула увагу співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, наголосивши, що у Зеленського є всі інструменти, щоб удосконалити антикорупційне законодавство, яке ухвалювалося попередньою політичною командою. Але він пішов іншим шляхом – руйнування.

"Створення незалежних антикорупційних органів і введення е-декларування було обов‘язковою умовою безвізу. Ухвалення цих законів, відкриття інформації про статки чиновників і стали тією електоральною революцією, яка змінила політичний ландшафт суспільства. Люди вивчали декларації політиків, це стало найзахопливішим чтивом, квартал присвячував "баригам" свої скетчі і саме так прийшов до влади. Дорогою забув пару раз щось задекларувати, але ж він "чесний", йому можна. Народ повірив, що ці мільйонери з офшорними рахунками своїх студій – єбєдниє і чєсниє", – зіронізувала Ірина Геращенко.

"Наша команда впровадила антикорупційну реформу. В епоху Зеленського її ліквідували. Ці закони точно не були ідеальними, вони непросто ухвалювалися, під улюлюкання "антикорупціонерів", точно потребували вдосконалення, але не ліквідації. Ці рішення матимуть вкрай негативні наслідки для країни, населення якої, як ми пам’ятаємо, ще 2 дні тому "проголосувало" за пожиттєве для корупціонерів, а МВФ відмовив у черговому транші через непрозоре обрання конкурсної комісії САП", – нагадала Ірина Геращенко.

"Рівно тиждень тому Зеленський із трибуни ВР розпинався, що він повернув відповідальність за незаконне збагачення, перезавантажив НАЗК і розпочав хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс, пліз? "Слуги" з усіх каналів кричали, що опозиція боїться опитування, бо не хоче боротися з корупцією. Ну-ну", – констатувала співголова фракції.

"З трибуни ВР Зеленський ще розпинався про зняття недоторканості. В першому ряду йому радісно кивав бідний, але чесний, згідно з декларацією, депутат Юрченко, зловлений на хабарі і випущений під мільйонну заставу. Потім ми його зустріли в буфеті. Пив каву, насолоджувався життям", – підсумувала Ірина Геращенко.

За часів Зеленського антикорупційне законодавство в Україні зазнало руйнації Facebook Ірини Геращенко

Влада Зеленського ліквідувала антикорупційну реформу в Україні Facebook Ірини Геращенко

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