"Просто папірець": у "Кварталі 95" відреагували на гучне відео з "повісткою" Зеленського

"Повістка" в армію президента України Володимира Зеленського, яку він зачитав на камеру, не була справжньою.

Про це OBOZREVATEL повідомила представниця пресслужби студії "Квартал 95". Вона уточнила, що фрагмент відео, який нещодавно сплив у мережі, був записаний під час неформального спілкування акторів "Кварталу" з українськими бійцями.

"Із приводу звинувачень Зеленського в тому, що той нібито отримав повістку про мобілізацію, але тільки посміявся над нею... Наша студія дала чимало благодійних концертів "на передку" і після одного з них бійці жартома вручили Зеленському неправдиву повістку, на що той і відповів бійцям жартами", – сказано в повідомленні.

Таким чином, як підкреслили в "Кварталі 95", "повістка" була просто папірцем, який виготовили бійці жартома, а не офіційним документом".

Нагадаємо, ролик із Зеленським, читає "повістку", викликав ажіотаж у мережі. Подивитися його можна за посиланням.

Зеленський із "повісткою" Колаж

Як писав OBOZREVATEL, у квітні поточного року Міністерство оборони України отримало запит на перевірку інформації про можливе ухилення Володимира Зеленського від військової служби в 2014 році.

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