"Квартал-95" нас поверне в 95-й рік, – Гончаренко

Незалежність Національного банку є умовою стабільності національної валюти.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко від фракції "Європейська солідарність" в п'ятницю, 3 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". У програмі обговорили відставку глави НБУ Якова Смолія.

"В Україні вже був залежний Національний банк. Хочу нагадати. Так нас "Квартал-95" поверне в 95-й рік. У нас в 93-му році було 10200 відсотків інфляції. Це історичний рекорд. І ми повинні пам'ятати, чому так було. Тому що Нацбанк був залежним. Влада сказала друкувати гроші, – друкуємо, не сказала друкувати – не друкувати", – сказав нардеп.

Також він додав, що в усьому світі борються за те, щоб Нацбанк був незалежним, тому що це захищає національну валюту.

"У кожного українця є гривня в кишені, і її захищає незалежність Нацбанку. А сьогодні ця незалежність була атакована і зруйнована", – підсумував Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава Нацбанку України Яків Смолій заявив, що на НБУ чинився тиск заради ухвалення рішень, серед яких – неконтрольований друк грошей для уряду, накручування інфляції під закладені в бюджет цифри, штучна девальвація гривні.