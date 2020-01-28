"Не п'є, але курить, як паровоз": спливли ексклюзивні подробиці про нового куратора Путіна по Україні

Нинішній куратор по українському напрямку Дмитро Козак – професійний перемовник, позбавлений будь-яких рефлексій та інтриг.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав журналіст і письменник Дмитро Запольський. За його словами, він повна протилежність попередника Владислава Суркова і є людиною для "особливих доручень" при президенті РФ Володимира Путіна.

"Я добре знав Козака, коли жив в Росії. Він дуже скептична людина і реаліст. Народився і виріс в Україні. Зовсім інша особистість, ніж Сурков. За все, що він береться, робить досить добре, принаймні за ним нічого не переробляють. Самий класичний приклад – відносна стабілізація відносин Молдови і Придністров'я. Крім цього фактично він вів підготовку до зимової Олімпіади в Сочі, за що йому можна поставити вищу оцінку. Козак – дуже конкретний перемовник, позбавлений будь-яких рефлексій та інтриг. він вельможа при Путіні "для особливих доручень", – поділився Запольський.

Володимир Путін і Дмитро Козак Комерсант

За його словами, колись Козака розглядали як потенційного губернатора Санкт-Петербурга, потім як генерального прокурора, але Путін визнав, що його краще використання – окремі ключові проекти.

Новини Путин хочет договориться с Зеленским

"Суркову наслідували: вранці кокаїн, після обіду – червоне вино. Він гламурний чиновник і поет, мстивий, жадібний, жорстокий і хитрий інтриган, що не відає почуттям рефлексії і позбавлений совісті. На відміну від Суркова Козак не п'є і не вживає ніяких стимуляторів, хоча курить, як паровоз. Він привабливий і конкретний, досить "чистий" в корупційному сенсі і міг би по ідеї стати в майбутньому конкурентом самому Путіну в очах еліт і народу", – впевнений колишній журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами політичного аналітика Андрія Піонтковського, зміна куратора українського напрямку в Кремлі з Владислава Суркова на Дмитра Козака небезпечна для України, оскільки той є більш розумним, ніж його попередник.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.