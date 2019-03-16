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Курирував особисто Путін: Аксьонов розкрив зворотній бік окупації Криму

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Захопленням українського Криму в 2014 році керував особисто президент Росії Володимир Путін.

Про це в ході "святкувань" 5-ої річниці перебування півострова в складі РФ заявив глава окупаційної влади Сергій Аксьонов.

"Нічого б цього не вийшло (Анексії. — Ред.), якщо б наш президент Володимир Володимирович Путін особисто не керував цією операцією і не приймав рішення, від яких залежать долі кримчан і севастопольців. Рішення президента врятували нам життя. Насправді, все що було зроблено — унікальна операція, оскільки це сталося на стільки швидко, зухвало, нахабно, що наші опоненти не встигли отямитися", —сказав Аксьонов.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Варто відзначити, рівно 5 років тому 16 березня 2014 року в Криму під дулами автоматів пройшов "референдум". За його результатами, кримчани начебто проголосували за входження півострова до складу РФ. Правда, більшість країн світу цей крок не визнали, а дії Росії просто назвали анексією території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії запропонували стягнути компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

  • У Києві ж зажадали від РФ відшкодувати збитки за 300 років окупації.

  • Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Курчкі заявив, що план по звільненню Криму є, але він засекречений.

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Тема
анексія Криму
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Если бы не Путин, то в Крыму сейчас было бы то же самое, что и на Донбассе. Увидев российских солдат, трусливое бандеровское войско драпало из Крыма в обосранных шароварах.
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Сам верховный украинский бог-Путин,руководил освобождением полуострова от хохлосрани,вот это дааа...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
путин убил в боинге 298 человек и 80 из них дети
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Кожедуб Руслан, Да уж детей убил,а тебе бедняге мозг повредил.
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