Курди відкидають пропозицію створити "зону безпеки" у Сирії

Курди вважають можливим лише залучення сил ООН для уникнення наступу турецьких військ, всі інші пропозиції для них неприйнятні.Сирійські курди у середу, 16 січня, відкинули пропозицію щодо створення "зони безпеки" у північній Сирії під контролем Туреччини, поінформувала агенція AFP.

Високопоставлений курдський політик Алдар Халіл заявив, що курди погодилися би на залучення сил ООН вздовж лінії розмежування між курдськими загонами та турецькими військами, аби уникнути наступу з боку Туреччини. "Інші варіанти неприйнятні, бо вони порушать суверенітет Сирії і нашого автономного регіону", - заявив Халіл.

Нагадаємо, що напередодні Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" у північній Сирії. Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зазначена зона захищатиме цивільних, стримуватиме потік біженців, а також триматиме "терористів на відстані".

Туреччина наполягає на продовженні боротьби з курдськими "Загонами народної самооборони"(YPG), яких Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

12 грудня 2018 року Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Утім, за тиждень після цього президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення військової операції проти курдів.

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