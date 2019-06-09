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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Купив місце? Відомий телеведучий йде в Раду від "Слуги народу"

2.2тЧитати матеріал російською

Відомого телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу".

Про це з посиланням на знайоме з ситуацією джерело пише "Открытая Украина". Спливли також непідтверджені дані про його махінації в минулому.

"Навіть не знаю – плакати або сміятися. Ревізор і власник ресторанів Микола Тищенко, якого зараз знають, як "Закусеняа", а в 90-е ласкаво звали "Коля Оболонський". Так ось, Коля Тищенко, в минулому член ОЗУ, а зараз відомий бізнесмен, купив місце в Зе!Команді ", – стверджує джерело.

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Микола Тищенко

Микола Тищенко

МедиаНяня

За його словами, в 90-х Тищенко нібито був добре відомий у кримінальних колах. Відзначається, що в 1988 році він зв'язався із злочинним угрупуванням і, досягнувши певних успіхів, гучно неї пішов.

Джерело запевнило, що ресторатор попрощався з бандитським минуим, проте нібито і далі вдається до незаконних методів ведення бізнесу.

"Тищенко любить купувати рекламні статті, брати участь у телешоу і створювати зовсім інший образ. Але не хотілося б, щоб він створював образи у Верховній Раді. А він планує і балотується по мажоритарці від партії Зеленського. На місці жителів 223-го округу, я б подумав 223 рази", – резюмував співрозмовник видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що від партії "Слуга народу" по мажоритарних округах в Київській області будуть балотуватися в депутати два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смаглюк.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниПартія "Слуга народу"
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