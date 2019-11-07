"Купити квиток в Росію і відкрити кордон": в Україні запропонували жорсткі заходи щодо "Л/ДНР"

В Україні запропонували ввести обмеження для жителів окупованого Донбасу, які захочуть жити на підконтрольних Києву територіях.

Ідею озвучив ведучий передачі "Спецкор", журналіст Руслан Ярмолюк в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 8 листопада.

За його словами, жителі "Л/ДНР" вважають, що не Росія окупувала землі, а Україна нібито прийшла на чужу територію. Тому Ярмолюк запропонував ввести для жителів Донбасу, які хочуть жити в Україні, обов'язок, наприклад, знати українську мову.

Ярмолюк запропонував жорсткі заходи щодо Донбасу Скріншот з відео

"Також можна обмежити вікову категорію, тих, хто голосує. Я за те, щоб пенсіонери не голосували. Люди, які покликали Росію, повинні бути обмежені в цьому праві, коли на окуповані території прийде Україна", – зазначив він.

Знайшовся у Ярмолюка ще один вихід: купити квиток у Росію і дати їм. "Якщо ви вважаєте Росію своєю Батьківщиною, а Путін – ваш кумир, то хто вам заважає? Збирайте речі і їдьте. Що ви робите в Україні?" – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комітет ВРУ з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій виступив за прийняття законопроекту, що дозволяє безкоштовно отримувати правову допомогу жителям "Л/ДНР".

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