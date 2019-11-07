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8 листопада • оновлено в 01:09
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"Купити квиток в Росію і відкрити кордон": в Україні запропонували жорсткі заходи щодо "Л/ДНР"

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В Україні запропонували ввести обмеження для жителів окупованого Донбасу, які захочуть жити на підконтрольних Києву територіях.

Ідею озвучив ведучий передачі "Спецкор", журналіст Руслан Ярмолюк в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 8 листопада.

За його словами, жителі "Л/ДНР" вважають, що не Росія окупувала землі, а Україна нібито прийшла на чужу територію. Тому Ярмолюк запропонував ввести для жителів Донбасу, які хочуть жити в Україні, обов'язок, наприклад, знати українську мову.

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Ярмолюк запропонував жорсткі заходи щодо Донбасу

Ярмолюк запропонував жорсткі заходи щодо Донбасу

Скріншот з відео

"Також можна обмежити вікову категорію, тих, хто голосує. Я за те, щоб пенсіонери не голосували. Люди, які покликали Росію, повинні бути обмежені в цьому праві, коли на окуповані території прийде Україна", – зазначив він.

Знайшовся у Ярмолюка ще один вихід: купити квиток у Росію і дати їм. "Якщо ви вважаєте Росію своєю Батьківщиною, а Путін ваш кумир, то хто вам заважає? Збирайте речі і їдьте. Що ви робите в Україні?" – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комітет ВРУ з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій виступив за прийняття законопроекту, що дозволяє безкоштовно отримувати правову допомогу жителям "Л/ДНР".

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Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это гoвнo фaшиcтcкoe на голубом глазу сидит и рассуждает, а как бы вот ещё поиздеваться над Донбассом, как бы ещё их ограничить и поразить в правах. Гoвнo, слушай сюда! Это ВЫ проигравшая сторона! Это ВЫ побежали подписывать Минские, когда вам яйца в котлах защемили! На Донбассе живут прекрасные, верные себе и своим убеждениям люди, это ОНИ будут решать, как и где им жить, кому молиться и во что верить, они это право завоевали!
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Перов Василий
Перов Василий
Знать обязательно Рогульский?)))) Это Внатуре наказание))...А упоротого надо обязательно научить хорошо сосать... Просто сосать по роже видно что умеет... А его на курсы Минетчиков!
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