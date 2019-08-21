"Купимо на ці гроші танк!" Цимбалюк вгамував Захарову через претензії до України

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво відповів на претензії речника МЗС Росії Марії Захарової з приводу несплати Україною членських внесків в СНД.

Він зазначив, що зараз нашій країні є на що витрачати гроші, а особливо – на посилення своєї обороноздатності. Рознос її спічу журналіст влаштував у своєму відеоблозі на YoTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росіяни продовжують дути в свою дуду "русского міра" і виставляють нам зустрічні позови. Нещодавно Марія Володимирівна знову поставила на лічильник. Дивно, чому в МЗС Російської Федерації так хочуть зрубати з нас бабки?" – зазначив Цимбалюк.

Після цього він показав фрагмент виступу Захарової, в якому вона озвучила суму, яку, на думку Росії, повинна виплатити СНД Україна – 300 млн рублів.

"Це майже $4,5 млн. Сума чимала. Її завжди є на що витратити. Я б на ці гроші купив танк і відправив його у Збройні сили України. Тому що чим сильніша армія, тим більше безпеки", – затролив скандального речника МЗС РФ Цимбалюк.

Разом з тим він звернув увагу на те, що з травня 2018 року сума, яку Захарова вимагає від України, не змінилася. До того ж одіозна дипломат нагадала, що у вересні СНД має намір провести низку засідань вищих статутних органів організації і українській стороні будуть направлені матеріали щодо пунктів порядку денного всіх зустрічей.

Цимбалюк і Захарова

"І ось це найголовніше. Тут говорять таке: "Володимиру Олександровичу Зеленський, формуйте новий уряд і приїжджайте знову до нас. Спочатку ви і ми будемо робити вигляд, що нічого не сталося після 2014 року, звісно, у вас на сході "громадянська війна", ключ від якої знаходиться в Кремлі. Раз ви повернулися до цієї співдружності, значить, ви визнаєте анексію Криму". Ну а далі що? Після цього почнеться нова історія або згадаємо стару байку про Митний союз і "прекрасне" майбутнє, яке дає співпраця з Російською Федерацією", – розкрив підступний посил Захарової Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у 2018 році п'ятий президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів підготувати пропозиції щодо припинення участі України в статутних органах СНД.

У січні 2019 року Україна вийшла з трьох угод щодо СНД.

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