Куницький отримав величезну знижку на авто від компанії свого помічника: ЗМІ назвали суму

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький користується електрокаром Nissan Leaf, орендованим у компанії AutoEnterprise приблизно в десять разів дешевше звичайної вартості.

Про це заявляється в матеріалі "Радіо Свобода". Водночас за даними розслідувачів, Куницький нібито пов'язаний із цією фірмою і за рік подав у Раду два законопроєкти, які прямо стосуються ринку електромобілів та електрозарядних станцій.

Факт оренди Nissan Leaf народним обранцем підтверджується в його декларації. Вартість цієї послуги не вказана.

Декларація. Радіо Свобода

Журналісти розшукали деталі договору оренди між нардепом і ТОВ "Автоентерпрайз", засвідченого нотаріально. 4 листопада 2019-го Куницький, уже будучи депутатом, орендував автомобіль за 2,5 тисячі гривень на місяць.

Олександр Куницький. Радіо Свобода

Якби такий Nissan Leaf брав в оренду пересічний українець – це обійшлося б йому в приблизно в 900 доларів на місяць (відповідно до розцінок на офіційному сайті, за умови, що оренда триватиме більше 20 днів).

Офіційний керівник групи компаній "Автоентерпрайз" і помічник депутата Куницького Дмитро Ніконов у коментарі розслідувачам не заперечив такої вартості для парламентарія і запропонував журналістам оренду авто за такою ж ціною – 2,5 тисячі гривень на місяць – щоб ті "не шукали зраду".

Прайс компанії. Радіо Свобода

"Автоентерпрайз" об’єднана у пул компаній, який складається з близько десятка фірм, головними напрямками діяльності яких є виробництво та експлуатація електрозарядних станцій, імпорт автомобілів з-за кордону та надання послуги "екотаксі".

Усі компанії пов’язані між собою спільними директорами та засновниками. Основним власником тут виступає харківський бізнесмен Дмитро Ніконов – який тепер працює помічником народного депутата Куницького на громадських засадах.

Олександр Куницький. Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник AutoEnterprise Дмитро Ніконов назвав Олександра Куницького своїм другом, однак запевняв, що відношення до бізнесу той не має.