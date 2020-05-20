"Куми"-керманичі, мер-"бандит" і нова "епоха бідності": про що говорив Зеленський на річній пресконференції

У середу, 20 травня 2020 року, у першу річницю інавгурації, президент України Володимир Зеленський зібрав велику пресконференцію, на якій підбив підсумки роботи своєї команди.

Журналістів пустили не всіх, деякі залишилися "за бортом", не отримавши акредитації. Президент цей факт пояснив на початку заходу: "Я готовий відповідати на всі запитання, але у нас в країні близько 40 тисяч журналістів. Тому на наступну пресконференцію очікуємо від журналістської спільноти пропозицій, як я можу спілкуватися з усіма журналістами".

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з тим, про що говорив Зеленський у своєму першому "річному звіті" (повна текстова трансляція пресконференції доступна тут).

Пресконференція Зеленського до року президентства

ПРО ДРУГИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ТЕРМІН

Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх передвиборчих обіцянок.

Більше того, він додав, що, якщо матиме більшу підтримку українського народу, то подумає над тим, щоби балотуватися на другий президентський термін.

ПРО ПУТІНА

Коли наступного разу зустрінеться з Путіним

Зеленський анонсував зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі після спаду пандемії COVID-19.

"Що стосується президента Російської Федерації – у мене з ним не було зустрічі в будь-якому форматі чи дзвінків. Ми не відпускаємо у вільне плавання питання повернення наших людей і окупованих територій... Ми повинні з ними говорити, повинні домовлятися. Ми готові до будь-якого формату, який принесе результат", – зазначив глава держави.

Як пройшли перші переговори з Путіним

Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним восени 2020 року є позитивні результати. Зокрема, це обмін полоненими.

"Після початку пандемії коронавірусу ми змогли дотиснути і повернути ще 25 осіб, незважаючи на те, що нова зустріч у нормандському форматі не відбулася. Зараз же обговорюємо обмін із Російською Федерацією після пандемії. Але я хочу, щоб ми говорили про це, незважаючи на COVID-19. Тому результат є", – зазначив він.

ПРО КАРАНТИН

Як зніматимуть карантин в Україні

Зеленський заявив, що статистика захворюваності на коронавірус дозволила змінити етапи виходу країни з карантину.

"Між областями не можемо забезпечити транспорт, бо у нас тільки шість областей готові до цього, тільки в них ми бачимо позитивну статистику, яка дозволяє це зробити", – пояснив глава держави.

Дитсадки теж запрацюють – з 25 травня, сказав він. Щоправда, перед тим вони отримають рекомендації від МОЗ щодо правильної організації роботи установ в умовах пандемії.

Коли запустять транспорт в Україні

За словами Зеленського, в Україні з 22 травня дозволять роботу міського громадського транспорту, а з 25 травня відкриють дитячі садки.

"Ми розуміємо, що та статистика, завдяки нашим лікарям, яка є, вона непогана і дозволяє деякі етапи переносити. Сьогодні на Кабміні розглянуть питання, щоб із 22 травня запрацював міський транспорт, між областями ми транспорт запустити не можемо. У нас тільки шість областей готові до цього.Тільки в шести областях нормальна статистика. Транспорт працюватиме з 22 травня. З 25 травня запрацюють дитячі сади ", – заявив президент.

Що відбувається з преміями медикам

Було оголошено, що питання про премії медикам, які борються з COVID-19, повністю закрите. У 15-ти областях за березень кошти виплатили повною мірою.

"Ми забезпечили медиків грошовими преміями за березень. Як я і обіцяв, у всіх областях медикам виплатили гроші... В 15-ти областях повністю виплачені суми в тих межах, про які я доповідав і обіцяв. Всі медичні працівники, які боролися з COVID-19, отримали грошові надбавки. Всі ці кошти були повністю перераховані з бюджету, який сьогодні спрямований на підтримку медицини. Це питання закрите", – сказав президент.

ПРО ДОНБАС

"Треба перестати стріляти?"

Зеленський заявив, що ніколи не закликав українських військовослужбовців не відповідати на обстріли терористів на Донбасі.

"Я хотів показати всьому світу, що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну. Якщо по нас стріляють, ми будемо відповідати, але першими стріляти ми не будемо", – зазначив гарант.

Що чути з фронту

У середу, 20 травня, скликається термінова зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську через заяви ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, сказав Зеленський.

"Сьогодні через заяви Пасічника представник України у Мінську Леонід Кучма звернувся, щоб терміново зібрати засідання Тристоронньої контактної групи", – наголосив глава держави.

Визнав, що на Донбасі воюють росіяни

"Вони (терористи на Донбасі. – Ред.) різні, є багато доказів причетності російської десантури. Вони стріляють у наших людей. Ми все це розуміємо. Немає ніякої "зради". Ми точно знаємо, хто там, і їхню кількість. І чому вони стріляють. Там є і російські військові, і громадяни Росії", – зазначив гарант.

ПРО "КУМІВ" ЗА КЕРМОМ І ПРО КАДРИ

Зеленський заявив, що жодного кума або військового друга не призначив і ніколи не призначить на державні посади.

Крім того, президент також прокоментував роботу ключових людей у країні. Зокрема, він назвав Баканова найчеснішим главою СБУ за всю історію України.

Також наголосив, що Єрмак і Шефір не формують кадрову політику, але водночас він із ними обговорює ці питання.

Аваков отримав оцінку "потужного міністра", головне завдання якого зараз розслідувати "справу Шеремета".

Також Зеленський заявив, що ексглава української митниці Максим Нефьодов є професіоналом, але не зміг побороти контрабанду в ДМС.

При цьому пролунала обіцянка підтримати кандидата в мери Києва від "Слуги народу".

ПРО КОНФЛІКТ ІЗ МЕРОМ ЧЕРКАС

Зеленський заявив, що не "сяде за один стіл" із мером Черкас Анатолієм Бондаренком.

"Я не знаю навіть, що казати, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду", – сказав гарант.

ПРО ВБИВСТВО ГАНДЗЮК

Замовники вбивства херсонської активісти Катерини Гандзюк обов'язково будуть покарані і "сядуть за ґрати", запевнив президент.

Він зазначив, що зараз цю справу повністю передано до суду. При цьому наголосив, що влада не може тиснути на судові органи, але стежитиме за тим, щоб розслідування справи проводилося за законом.

Він також висловив переконання, що суд дасть справедливий вирок у справі про вбивство Гандзюк.

ПРО МВФ

Коли Україна підпише меморандум із МВФ

Зеленський заявив, що вже у травні Україна підпише новий меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Зараз я підпишу банківський закон, який є останньою передумовою до підписання меморандуму з МВФ. Я впевнений, що ми його підпишемо у травні. Затягувати не можна", – сказав український лідер.

Він також додав, що днями отримає на підпис закон про банки.

ПРО ПОЇЗДКУ В ОМАН

Зеленський зазначив, що його поїздка в Оман була виключно приватною і фінансувалася сімейним коштом.

Ситуацію ж навколо цього, яка переросла у скандал, він назвав "хайпом", який розкручують навмисно.

"У мене є сім'я, діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок. Вони мали таку можливість і право на це. І в цьому немає секрету", – сказав він.

ПРО ПОРОШЕНКА

Президент пафосно заявив, що всім відрізняється від свого попередника на цій посаді Петра Порошенка.

"Може, я не так добре спілкуюся українською, як президент Порошенко. Так і є. Але я поважаю цю країну, її громадян, поважаю кожного", – додав він.

Водночас наголосив, що не женеться на рейтингами, зате йому важливіше, як ставиться до нього народ і чи заслуговує він бути "слугою народу", президентом.

"Народ України мене вибрав. І жалкувати чи ні – може вибирати тільки він", – резюмував Зеленський.

ПРО ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО

Коли добудують всі дороги в Україні

Зеленський пообіцяв, що до кінця його каденції в Україні добудують всі державні дороги, а по всій країні відкриють 25 великих спортивних комплексів.

"Ми вдев'ятеро збільшили кількість доріг, які побудуємо в цьому році, незважаючи на COVID-19, економічну кризу. Це 4,5 тис. км доріг. Я до кінця своєї каденції, скільки вона буде – вирішить народ, гарантую, що ми добудуємо всі державні дороги. На місцях ситуація не така проста, ми поки не маємо впливу. Впевнений, що ми побудуємо всі дороги і на місцях. Я б хотів бути президентом, якого запам'ятають як того, після якого з'являться дороги" , – заявив Зеленський.

Що відбувається з будівництвом стадіонів

У кожній області України будуть побудовані нові стадіони та спортивні майданчики, запевнив президент.

"Ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області. Цього року вже мають бути подані проєкти. Дуже важливо розвивати спорт у країні. Я б дуже хотів, щоб ми назвали всі ці стадіони і великі спортивні майданчики на честь наших спортивних легенд сучасності", – повідомив глава держави.

ПРО "ЕПОХУ БІДНОСТІ"

Лідер України посперечався з журналісткою каналу NewsOne Діаною Панченко про те, чи закінчилася епоха бідності в Україні. Так, Зеленський стверджує, що суми у платіжках за комуналку знизилися, а на допомогу бідним не вистачає близько 1 млрд доларів.

"Платіжки стали меншими. Це факт!" – заявив глава держави. На що Панченко уточнила: "В Україні, пане президенте?".

Повне розшифрування словесної суперечки – тут.

ПРО ДЕШЕВІ КРЕДИТИ ЗАРПЛАТИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Як будуть допомагати бізнесу

Президент сказав, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.

"Програма "5-7-9" запрацювала. І ми дотиснемо банківську систему, незважаючи на те, що вона у нас дуже незалежна, і банки не будуть настільки обережними, видаючи кредити населенню. Тому що населенню треба допомагати", – заявив Зеленський.

Коли в Україні почнуть працювати "інвестиційні няні"

Законопроект про "інвестиційних нянь" у Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямках при органах влади.

"Тільки в Міністерстві економіки 25 державних підприємств, які займаються інвестиціями. І так у всіх міністерствах. Тому ми прийняли рішення – один окремий прозорий Інвестиційний офіс в Україні буде працювати вже у вересні. І тільки він буде займатися інвестиціями", – сказав Зеленський.

Зарплата п'ять тисяч – це не бідність?

Зеленський вважає, що висновки ЮНІСЕФ про те, що в Україні за межею бідності опиняться 6-9 млн осіб, не коректні.

"Це все люди, які будуть отримувати десь 5-6 тисяч гривень. Їх вважають бідними. Так, це дуже маленька зарплата і в порівнянні з європейськими та американськими зарплатами. У них 250 доларів це мізер, у нас це теж мало, але не бідність. Зарплату ми збільшуємо, це завдання прем'єр-міністра. найближчим часом він повинен показати програму збільшення мінімальної зарплати", – пояснив глава держави.

ПРО ГАЗ

Зеленський запевнив, що Україна отримала від "Газпрому" $ 3 млрд в рамках Стокгольмського арбітражу завдяки, зокрема, його особистим домовленостям з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Це сталося 31 грудня. В той же день у мене була розмова з президентом Росії і ми дійсно підвели підсумки під тим, що ми повернули людей і отримали гроші", – сказав він.

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