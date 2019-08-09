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"Кулуари закриті": у Раді спалахнув журналістський скандал

1.3т Читати матеріал російською

На засідання підготовчої групи майбутніх народних депутатів у Верховній Раді України не пустили журналістів.

Інцидент стався 9 серпня, написала на особистій сторінці у Facebook журналіст Анна Стешенко, опублікувавши відповідні фотографії.

"Новий підхід в комунікації з пресою в Раді. Схоже, тепер кулуари для нас закриті. Преспоінт тепер на третьому поверсі. ЗМІ не пустили на засідання підготовчої групи нових депутатів", – розповіла вона.

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Журналісти в Раді

Журналісти в Раді

Facebook Анни Стешенко

Преспоінт журналістів у парламенті

Преспоінт журналістів у парламенті

Facebook Анни Стешенко

Журналістів не пустили на засідання підготовчої групи нових нардепів

Журналістів не пустили на засідання підготовчої групи нових нардепів

Facebook Анни Стешенко

Новина викликала обурення українців, і вони висловили своє невдоволення в коментарях під дописом.

"Так... Скрізь зміни, але не такі, як ми всі чекали", "Крутяк", "Охрініти", Ну, "зробили всіх разом", "Президент ніби все пояснив", – пишуть люди.

"Кулуари закриті": у Раді спалахнув журналістський скандал

"Кулуари закриті": у Раді спалахнув журналістський скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ОПУ Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського може спілкуватися з народом без посередництва ЗМІ.

Також журналістка "1+1" поскаржилася на представників пресслужби президента України, які нібито під час зустрічі глави держави з патріархом Варфоломієм у Стамбулі поводилися некоректно. За її словами, на адресу представників ЗМІ звучали досить грубі висловлювання.

Нагадаємо, раніше прессекретар Зеленського Юлія Мендель не стримала емоцій і публічно перейшла на крик, виправдовуючись за звання "лейтенанта", яке присвоєно першому заступнику СБУ Івану Баканову одночасно з його прийняттям на військову службу.

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Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
вам же ясно сказали, что журналисты им не нужны!
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