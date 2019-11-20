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20 листопада • оновлено в 13:25
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Дмитро Співак
Дмитро Співак
Політик та громадський діяч Всі статті автора

Кулик в законе. Или вне закона?

1.6т
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В Украине появился очередной деятель международного масштаба по фамилии Кулик. Да, да именно международного масштаба. Именно тот Кулик, который встречался в Париже с советником Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, и обсуждал с ним т.н. дело Байдена. Именно тот Кулик, который по согласованию с Коломойским жестко "наехал" на сподвижников Гонтаревой, а заодно и соратнику Порошенко Борису Ложкину и фирме "Бурисма". Именно тот Кулик, о котором пишет вся западная пресса, не понимая, почему новая (!!!) украинская власть не расследует все художества этого "комиссара Каттани". И наконец, именно тот Кулик, который до сих пор "трудится" не покладая рук в центральном аппарате Генпрокуратуры.

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И это несмотря на Обращение 60 народных депутатов на имя нового Генпрокурора Руслана Рябошапки с требованием уволить одиозного и коррумпированного прокурора, за которым тянется такой шлейф всевозможных коррупционных деяний, что впору было бы говорить об уголовной ответственности за все содеянное. Более того, только последний скандал с надстройкой целого этажа (!!!) на крыше дома в центре Киева без единого разрешительного документа, чего стОит. Казалось бы, судьба Константина Кулика должна быть решена. Ан нет. Господин Кулик не собирается никуда уходить. Он чувствует свою полную безнаказанность и совершает все новые и новые набеги по заказу своих добродетелей. Именно этот Кулик принимал самое активное участие в резонансном задержании банкира из Укрэксимбанка Гриценко. Заказчикам необходимо было временно вывести банкира из игры. А ниточки всего этого действа должны привести к делу УМХ Б. Ложкина и продажи этого медиа-холдинга Курченко.

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Украина на шпагате: Зеленскому нужно найти выход

Но вернемся к международной деятельности неугомонного, и очень любящего роскошь, Кулика. После начала слушаний по делу об импичменте Президента США Трампа, и выступления там экс-посла США в Украине Мари Йованович, а так же зам. помощника Госсекретаря по делам Европы Д. Кента, стало очевидным: Украина вляпалась в серьезную передрягу. Более того, после признания Джулиани о том, что он встречался в Европе с генпрокурором Юрием Луценко и его представителем Куликом, в Конгрессе и Сенате не на шутку озаботились вмешательством высших чинов Генеральной прокуратуры Украины во внутриполитическую жизнь Америки и попыткой Луценко и Кулика, повлиять на избирательную кампанию в США. Причем, при помощи сфабрикованных дел против компании "Бурисма", в которой несколько лет в Набсовете работал сын Джо Байдена Хантер. Кстати, в этой же компании до сих пор трудится экс-президент Польши Александр Квасневский. А если учесть, что эта компания входит в ТОП-3 налогоплательщиков Украины, заказной аспект этого рассследования не вызывает никакого сомнения.

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Владимир Зеленский, или вы их прогоните, или они вас загонят

Но даже после такого поворота событий, господин Кулик продолжает спокойно работать. Вернее, отрабатывать очередные заказы своих покровителей. Никаких вопросов к этому персонажу со стороны СБУ, СНБО и Генерального прокурора Руслана Рябошапка нет. Хотя, сам факт встречи официального лица украинской власти с частным лицом Джулиани и обсуждение участия в процессе дискредитации администрацией Трампа своих оппонентов-демократов, говорит о том, что Кулик совершил должностное преступление. И это, как минимум! Никто не может дать гарантии того, что во время этих посиделок, прокурор Кулик не был завербован или замотивирован спецслужбами другого государства. Кстати, именно после этих контактов Луценко и Кулика с Джулиани, Дональд Трамп обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с "просьбой" помочь в расследовании "Дела Байдена"…

Ну и "вишенка на торте". После признательных показаний двух одесских аферистов, решивших поиграть в геополитику, Льва Парнаса и Игоря Фрумана, о своей посреднической миссии в организации ряда контактов представителей генпрокуратуры с представителями Госдепартамента, роль Украины стала иметь совершенно негативный оттенок. Таким образом, можно смело говорить о том, что каждый день пребывания одиозного прокурора Константина Кулика на своем рабочем месте приносит нашей стране громадные репутационные издержки. Кроме того, именно безнаказанность и вседозволенность Константина Кулика демонстрирует отсутствие политической воли руководителей государства к системным изменениям и непонимания всей ситуации, в которую ввергли нашу страну такие деятели, как Кулик…

Надеюсь, все-таки, что Президент Украины Владимир Зеленский и новый Генеральный прокурор Руслан Рябошапка примут, наконец, кадровое решение по Кулику, несмотря на давление тех, кто "крышует" этого деятеля много лет… Время идет на дни…

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Дмитро Співак Дмитро Співак
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