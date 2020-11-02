Кулеба запросив Францію до участі у Кримській платформі

МЗС України запросило Францію взяти участь у Кримській платформі.

Як повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства в понеділок, 2 листопада, таку пропозицію міністр Дмитро Кулеба зробив главі МЗС Франції Жан-Іву Ле Дріану під час телефонної розмови.

Глава МЗС України нагадав, що Кримська платформа являє собою міжнародний формат, який повинен консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо деокупації Криму та захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації: "Міжнародному співтовариству потрібно комплексно подивитися на проблему незаконної окупації Криму та її наслідків".

"Дмитро Кулеба запросив Францію взяти активну участь у роботі Кримської платформи. Жан-Ів Ле Дріан висловив вдячність за запрошення та запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика обмежувальних заходів по відношенню до Росії. У зв’язку з цим французька сторона розгляне інформацію щодо запуску Кримської платформи", – сказано в повідомленні.

Дмитро Кулеба і Жан-Ів Ле Дріан. Сайт МЗС України

Як писав OBOZREVATEL, під час щорічного звернення до Верховної Ради 20 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував створення "Кримської платформи".

"Ми шукаємо нові дієві способи для повернення Криму. Ми запускаємо для цього "Кримську платформу". Це координація міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупацію півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими. Багато хто висловив готовність приєднатися і брати в ній активну участь", – пояснив він.