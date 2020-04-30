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30 квітня • оновлено в 18:24
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Кулеба звернувся до Лаврова з приводу заручників і Донбасу

1.6т
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Під час переговорів міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина і Росія) були порушені питання доступу міжнародних організацій на Донбасі і обміну утримуваними особами.

Про це на онлайн-брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він уточнив, що СММ ОБСЄ і Міжнародний комітет Червоного Хреста повинні мати необмежений доступ до окупованих територій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не плануємо відступати": Кулеба звернувся до Лаврова з приводу заручників і Донбасу

"Сьогодні ми також приділили увагу тим викликам, які створює пандемія коронавірусу для врегулювання і для безпеки, і здоров'я громадян на окупованих територіях. Було наголошено неодноразово на тому, що Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, а також Міжнародному Комітету Червоного Хреста має бути забезпечена повна і беззастережна можливість доступу до окупованих територій і ефективного виконання поставлених перед ними завдань", – зазначив міністр.

Він уточнив, що будь-яка політична дискусія в нормандському форматі базується на принципі "спочатку безпека". "Це фундаментальний принцип, і ми не плануємо від нього відступати", – підкреслив міністр.

Також Кулеба закликав главу МЗС РФ Сергія Лаврова вести активну роботу з метою звільнення громадян України.

"Ми ще далекі від реалізації формули обміну "всіх на всіх", тому треба рухатися вперед. Тут Росія і Україна повинні продовжити взаємодіяти. І я окремо наголосив – скористався можливістю нашої нормандської розмови – на необхідності звільнення українців, яких утримують на території РФ, а також в окупованому Криму, і звернувся до свого російського колеги з закликом вести активну роботу з метою їхнього звільнення", – сказав міністр.

Крім того, обговорювалися питання отримання пенсій для громадян на окупованих територіях.

"Я проінформував про ті заходи, які ухвалив уряд України для того, щоб люди з окупованих територій мали доступ до пенсій. І ми вкотре наголосили, що ці питання повинні вирішуватися відповідно до Мінських домовленостей виключно в правовому полі України. Це дуже важливий наголос", – пояснив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністри закордонних справ "нормандської четвірки" домовилися визначити нову дату повного припинення вогню на Донбасі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Обмін полоненими Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Кулеба Сергій Лавров
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України нормандський формат
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