Україна не буде вести жодних перемовин з проросійськими терористичними "Л/ДНР", і згодом вони мають бути розформовані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на відповідне запитання українського журналіста Романа Цимаблюка в ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терористи "Л/ДНР" ТСН

"Ми з ними не будемо вести розмову. Відповідно, вони не мають жодної переспективи в системі врегулювання майбутнього Донбасу. Якщо буде безпека, якщо буде виведення військ, якщо буде відновлено контроль над кордоном, то, власне, де в цій картинці місце окупаційній адміністрації? Відповідь – ніде", – запевнив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба вже зазначав, що прямі переговори України з терористами "Л/ДНР" неприпустимі. Що стосується документу про створення Консультативної ради з їхніми представниками, який підписав глава ОПУ Андрій Єрмак, то він, за словами міністра, не є міжнародно-правовим.