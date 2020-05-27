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27 травня • оновлено в 14:42
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Кулеба заявив, що у "Л/ДНР" немає майбутнього на Донбасі

1.5т
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Україна не буде вести жодних перемовин з проросійськими терористичними "Л/ДНР", і згодом вони мають бути розформовані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на відповідне запитання українського журналіста Романа Цимаблюка в ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терористи "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР"

ТСН

"Ми з ними не будемо вести розмову. Відповідно, вони не мають жодної переспективи в системі врегулювання майбутнього Донбасу. Якщо буде безпека, якщо буде виведення військ, якщо буде відновлено контроль над кордоном, то, власне, де в цій картинці місце окупаційній адміністрації? Відповідь – ніде", – запевнив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба вже зазначав, що прямі переговори України з терористами "Л/ДНР" неприпустимі. Що стосується документу про створення Консультативної ради з їхніми представниками, який підписав глава ОПУ Андрій Єрмак, то він, за словами міністра, не є міжнародно-правовим.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Блокада російських фур Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Кулеба Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Теги
ДНР Міністерство закордонних справ України
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