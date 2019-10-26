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26 жовтня • оновлено в 15:43
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В Україні можуть дозволити подвійне громадянство: кому і як це буде

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Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що представники української діаспори мають отримати право на подвійне громадянство.

Про переваги він розповів у коментарі "Дзеркало тижня". Чиновник зазначив, що висловлює свою особисту думку, а не всього уряду.

Так, за його словами, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників із діаспори, які прагнуть допомогти Батьківщині своїх предків.

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Українській діаспорі можуть дати подвійне громадянство

Українській діаспорі можуть дати подвійне громадянство

"І якщо в майбутньому в українському уряді з'являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми", – додав Кулеба.

Він висловив думку, що лібералізація політики в сфері громадянства дасть можливість утримати в українському просторі мільйони українців, які виїхали за межі України і отримали громадянство іншої країни, але все ж бажають зберегти зв'язок зі своєю Батьківщиною.

Побачив Кулеба в толерантному ставленні держави до другого громадянства і вирішення питання наявності у десятків тисяч українців угорських і румунських паспортів, більшість з яких отримували тільки заради того, щоб спокійно переміщатися в Євросоюзі.

У той же час він категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого.

"Право подвійного громадянства не має ні за яких обставин застосовуватися щодо країни-агресора", – заявив віце-прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
подвійне громадянство
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
громадянство - це більше, аніж клапоть картону чи пластика. хто не воював за Україну - яке може бути громадянство?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ага, поедут из Канады в шароварню
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