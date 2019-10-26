В Україні можуть дозволити подвійне громадянство: кому і як це буде

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що представники української діаспори мають отримати право на подвійне громадянство.

Про переваги він розповів у коментарі "Дзеркало тижня". Чиновник зазначив, що висловлює свою особисту думку, а не всього уряду.

Так, за його словами, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників із діаспори, які прагнуть допомогти Батьківщині своїх предків.

Українській діаспорі можуть дати подвійне громадянство

"І якщо в майбутньому в українському уряді з'являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми", – додав Кулеба.

Він висловив думку, що лібералізація політики в сфері громадянства дасть можливість утримати в українському просторі мільйони українців, які виїхали за межі України і отримали громадянство іншої країни, але все ж бажають зберегти зв'язок зі своєю Батьківщиною.

Побачив Кулеба в толерантному ставленні держави до другого громадянства і вирішення питання наявності у десятків тисяч українців угорських і румунських паспортів, більшість з яких отримували тільки заради того, щоб спокійно переміщатися в Євросоюзі.

У той же час він категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого.

"Право подвійного громадянства не має ні за яких обставин застосовуватися щодо країни-агресора", – заявив віце-прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що українське суспільство готове до легалізації подвійного громадянства.

Також Київ розглядає можливість розширити дію статусу "закордонний українець" замість видачі українського громадянства як другого для етнічних українців, які проживають в інших країнах.

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